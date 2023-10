Sentado junto ao rio da aldeia, o Moisés lamentava-se, recordando-se dela, da Celeste. No salgueiro que ali havia, pendurou por instantes o seu olhar antes de pegar no livro do tal filósofo e ler baixinho “Todas as partes do corpo sobem aos céus no dia da Ressurreição, até as partes perdidas, os cabelos, as unhas, as peles, o prepúcio (o de Jesus converteu-se nos anéis de Saturno, como nos assegurou Leo Allatius), nessa altura, o leão deitar-se-á com a ovelha, a noite com o dia, será a apocatástase, estará lá tudo, redimido e bem-aventurado, todos sentados à mesa a comer com a boca fechada, mas sem ser preciso mastigar, com o guardanapo no colo, sempre imaculado mesmo depois de nele ter caído a gordura de mil vacas, os frutos comidos regressarão às suas árvores, os nervos em franja estarão sempre relaxados, todos os animais subirão aos céus, incluindo o porco, todas as partes dos porco, no final dos tempos haveremos de nos lambuzar de torresmos, pois o Paraíso é o mal redimido, restaurado, tornado legítimo, o mal sem ser mau, o mal sem fazer mal, toucinho, chocolate, pão, doces, ovos, fritos, enfim, será o aborrecimento eterno e, por causa disso, os utentes do Paraíso hão-de querer ser salvos dessa pasmaceira saudável e eternamente pacífica, desejarão ser enviados para um inferno qualquer, ou mandarão vir um diabo ainda por inocentar, resgatar, imacular, dos maus como as cobras, para trazer alguma surpresa, alguma infelicidade, injustiças várias, e da comédia se fará tragédia: se colocados numa utopia, inventaremos imediatamente uma bomba atómica, eis o animal racional.”

