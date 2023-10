Luta dos trabalhadores do Estado

Antes de mais, uma declaração de interesses. Não milito nem sou simpatizante do PS e estou de acordo com a generalidade das reivindicações dos médicos do SNS, dos professores do ensino público, dos oficiais de justiça, dos magistrados, dos polícias e dos demais trabalhadores da Administração do Estado, mas também sou sensível às razões do Governo quando alega que a manta do Orçamento não chega para cobrir tudo.

Dito isto, causa-me alguma estranheza o facto de a luta se limitar aos trabalhadores dos serviços da Administração do Estado que, por mais injustas que sejam as suas remunerações e as condições de trabalho, e são-no, não constituem, nem de longe, a franja mais injustiçada do mundo do trabalho.

Pergunto-me, e não encontro resposta, o que é feito das organizações de representação dos trabalhadores da construção civil, dos têxteis, do comércio, da hotelaria, da agricultura e de todos os outros sectores do trabalho proletário onde, em grande medida, trabalham aqueles que, trabalhando, são verdadeiramente pobres.

José Borges, Porto

Portugal no Mundial de râguebi

Portugal vinha dando boas indicações nos diversos jogos deste Mundial, o que já lhe tinha valido um empate frente à Geórgia e os primeiros pontos na competição. A verdade é que a vitória frente a uma selecção de topo, como é as ilhas Fiji, é verdadeiramente histórica e impensável até nos melhores sonhos.

Para salientar a dimensão deste feito, podemos olhar para os outros grupos e percebemos que nenhum dos primeiros dois classificados cedeu pontos para as restantes três equipas do grupo, apenas as ilhas Fiji e por culpa portuguesa. As mesmas ilhas Fiji que se bateram até ao último minuto com os vencedores do grupo, Gales, e que relegou para terceiro lugar e, por conseguinte, para fora do Mundial a bicampeã do mundo, Austrália. Estes factos mostram o quão difícil é gerar uma surpresa nesta modalidade e realçam sobremaneira a relevância desta vitória. Parabéns a todos os envolvidos!

Guilherme Silva, Matosinhos

A lei da bala

Esta espécie de 11 de Setembro, em Israel, demonstra que é impossível negociar com fundamentalistas islâmicos disfarçados de organizações políticas, pois só conhecem a violência armada, dando cada vez mais força à direita conservadora israelita, também simpatizante da lei da bala. Só haverá paz no Médio Oriente com um Estado árabe e judeu independentes, reconhecido por todas as partes em conflito, porque o vencedor desta guerra israelo-árabe será sempre o mesmo, enquanto as populações civis serão os eternos derrotados.

Emanuel Caetano, Ermesinde​

5 de Outubro, 25 de Abril e 25 de Novembro​

Intelectuais encartados como António Barreto, que parece ter sempre a preocupação de ser original, veio escrever, preto no branco, que “comemorar a República, hoje, é totalmente destituído de significado” e eu que tenho amigos monárquicos acho que eles dirão exactamente o mesmo. E os motivos para essa opinião são o caos e a desordem que se sucederam durante anos da 1.ª República.

Mas então quando comemoramos o 5 de Outubro, estamos a comemorar os malefícios da 1.ª República ou sobretudo — e apenas — a mudança de regime? Se agora os discursos oficiais são desadequados, chamem intelectuais como A. Barreto para esses discursos serem os melhores... E também comemoramos a 2.ª República salazarista?

Qualquer dia começam a dizer que não vale a pena comemorar o 25 de Abril de 1974, talvez os chegas e outros quejandos apoiem essa ideia, voltem os tempos de “Deus, Pátria e Família” e dos três F (Fátima, futebol e fado). Assim como já estão a desviar o sentido do 25 de Novembro, apropriado cada vez mais pela direita. Que fique bem claro que quem fez o 25 de Novembro foi a esquerda democrática, o “Grupo dos 9” eram militares de esquerda, eles que ainda aí estão que o reafirmem. Melo Antunes, estratega e síntese de todos os grupos, sempre propositadamente esquecido quando se fala dessas datas, veio proclamar que o PCP continuaria válido se respeitasse as regras democráticas — isto é de direita?

Tentar apagar ou desvirtuar as datas que são marcos da existência de Portugal é agravar a ignorância de vastas camadas de jovens para quem a História deixou de ser ensinada. Já há quem fale em esquecer o 1.º de Dezembro — perguntem aos catalães e aos bascos se preferem estar submetidos aos castelhanos ou se preferiam ter uma data como nós temos — a da nossa independência...

Fernando Santos Pessoa, Faro