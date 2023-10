Israel: um mal não apaga outro mal

“O ataque do Hamas resulta da combinação entre uma organização fanática islamita e a política idiota de Israel.” As palavras são do historiador e diplomata israelita Eli Barnavi em declarações ao Le Monde e, como se lê, não é assim tão complicado juntar numa mesma frase duas verdades, que são as duas faces de uma mesma moeda.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt