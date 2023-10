Depois do Nobel para Jon Fosse, o Prémio Camões foi para João Barrento

O ensaísta e tradutor de referência, mas também crítico literário, cronista e professor, João Barrento é o Prémio Camões 2023. O anúncio do vencedor deste ano acabou de ser revelado pelo Ministério da Cultura.

O crítico literário Hugo Pinto Santos esteve a ler o seu mais recente livro, Aparas dos Dias – A escrita na ponta do lápis. O seu texto saiu no Ípsilon e pode ser lido no Leituras.

Também esta terça-feira, o PÚBLICO e outros jornais publicaram esta o "Manifesto de Liubliana sobre a importância das competências superiores de leitura". Este manifesto vai ser apresentado no próximo dia 18 de Outubro na Feira do Livro de Frankfurt. Podem ler a notícia aqui.

O escritor Salman Rushdie irá a Frankfurt receber o Prémio da Paz dos Livreiros e Editores Alemães e irá participar num evento aberto ao público na Feira do Livro de Frankfurt. Com a saída em Portugal do seu mais recente romance, Salman Rushdie foi capa do Ípsilon desta semana com uma entrevista (realizada por email pela jornalista Isabel Lucas) a propósito de Cidade da Vitória.

Na quinta-feira passada foi dia da atribuição do Prémio Nobel da Literatura. O crítico literário José Riço Direitinho já o entrevistou várias vezes e escreveu sobre o dramaturgo e escritor norueguês Jon Fosse, que tem em Portugal quatro obras disponíveis nas livrarias. Em Novembro, a Cavalo de ferro vai publicar um novo livro do autor.

Por cá esteve o autor de As Sete Luas de Maali Almeida. Conversou também com José Riço Direitinho e a entrevista saiu no Ípsilon. Pode ser lida aqui.

Esta semana, começa o Folio em Óbidos. Será o primeiro festival sem José Pinho.

Nas livrarias nesta semana

NÃO-FICÇÃO

Alguns Meses na Minha Vida (Outubro de 2022 - Março de 2023)

Autoria: Michel Houellebecq

Tradução: Manuel S. Fonseca

Editora: Editora Guerra & Paz

112 págs., 15€

Nas livrarias a 10 de Outubro

Neste breve livro confessional, o escritor francês Michel Houellebecq desculpa-se (de alguma maneira) da polémica desencadeada pelas suas declarações sobre o Islão na entrevista que deu a Michel Onfray para a Front populaire. Num segundo texto, dá-nos o seu ponto de vista sobre o caso do filme "pornográfico", realizado por Stefan Ruitenbeek. O editor e tradutor Manuel S. Fonseca já disse que o seu desejo de publicar este livro veio "da candura, inocência e franqueza com que o autor o escreve", é o "livro de um episódio sórdido e doloroso que a prosa e as ideias de Houellebecq resgatam, lavando o sexo de toda a culpa".

FICÇÃO

Baumgartner

Autoria: Paul Auster

Tradução: Francisco Agarez

Editora: Edições Asa

208 págs., 18,50€

Nas livrarias a 9 de Outubro (lançamento mundial)

Seis anos depois de 4 3 2 1, Paul Auster tem um novo romance que será lançado mundialmente em Portugal, a 9 de Outubro, antes da publicação das edições em língua inglesa (a 7 de Novembro). "Baumgartner está sentado à secretária na sala do primeiro andar a que tão depressa chama o seu escritório, como o seu cogitório, como a sua toca." Pouco depois vai queimar-se numa caçarola de água a ferver. Assim se inicia a história do escritor e professor de Filosofia Sy Baumgartner, viúvo de Anna. "O romance de ambos é-nos então desvendado desde o seu início, em 1968, quando Sy e Anna se conhecem enquanto estudantes falidos em Nova Iorque, e segue a relação apaixonada que mantêm ao longo dos 40 anos seguintes. Serão as suas memórias de Baumgartner coincidentes com as de Anna, cujos textos autobiográficos ele decide agora ler?", lê-se na badana desta nova obra de Auster​. No Leituras é possível ler uma pré-publicação.

FICÇÃO

As Cinco Mães de Serafim

Autoria: Rodrigo Guedes de Carvalho

Editora: Dom Quixote

456 págs., 19,90€

Nas livrarias a 10 de Outubro

"No sonho vê que todos os fantasmas estão perfilados como uma guarda de honra. Eles que esperem. Miguel Serafim tem uma convicção – quem sobrevive à morte de um grande amor nunca mais terá medo de nada. Nunca mais encontrará um adversário à altura e derrotará todas as circunstâncias. Qualquer outro acontecimento será menor, qualquer problema se resolverá. Miguel Serafim é o menos suicida de todos os seres." Rodrigo Guedes de Carvalho conta-nos uma história que se prolonga por um século. Na Foz do Douro, em 1923, nasce Maria Virgínia, numa família da alta burguesia. Foz do Douro, em 2023, "o maestro Miguel Serafim, filho de Virgínia, aguarda com ansiedade o reencontro com um amigo de adolescência que não vê há décadas", lê-se no resumo. "Talvez a amizade seja um outro nome para família. Talvez a amizade seja um outro nome do amor."

CONTOS

Compêndio para Desenterrar Nuvens

Autoria: Mia Couto

Editora: Editorial Caminho

144 págs., 14,90€

Nas livrarias a 10 de Outubro

Os contos recolhidos nesta colectânea foram publicados mensalmente na revista Visão. Mia Couto fez pequenas alterações para os deixar disponíveis na forma definitiva em livro. Um deles é o conto "Viúvas vizinhas": "Manhã cedo, fui apresentar condolências à vizinha. O marido acabara de falecer e ninguém a escutou chorar, ninguém a viu na igreja moendo joelhos e pecados. A vizinha fazia o luto, tal como fizera o viver: sem que ninguém se apercebesse de que existia.

Sabia-se dela quando, para além das paredes, escutávamos o marido que a espancava e nunca ninguém no bairro se deu ao incómodo de intervir. Eram marido e mulher. Apenas Deus tem competência nesses domésticos assuntos. Acudir seria, além disso, um imperdoável desrespeito para com o dono da casa. Mil vezes me deu vontade de arrombar a porta dos vizinhos. Todas as vezes me acovardei e disso me arrependia. Olhei as duas casas, a minha e a da vizinha, e vi, pela primeira vez, as paredes como irmãs siamesas. Quase não havia distância a separarmo-nos. Como não haviam de ressoar dentro de mim os gritos de socorro da vizinha?"

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

Encontro de Leituras esta terça-feira à noite

A convidada do Encontro de Leituras de Setembro é a escritora portuguesa Isabela Figueiredo. A sessão do Encontro de Leituras é aberta a todos os que queiram participar.

O evento acontece esta terça-feira, às 22h (em Lisboa) e 18h (em Brasília). Aqui ficam os dados e o link para quem quiser participar na conversa. Lá vos espero com o Eduardo Sombini, da Folha de S. Paulo.

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras.

Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Lá vos espero.