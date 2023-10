McCarthy volta atrás e reabre portas à liderança da Câmara dos Representantes

Congressista republicano tinha afirmado que não iria a votos depois de ter sido afastado do cargo na semana passada; agora, diz que vai deixar essa decisão “ao critério do partido”.

O congressista norte-americano Kevin McCarthy, o republicano que foi afastado da liderança da Câmara dos Representantes na semana passada por iniciativa de alguns dos seus colegas de partido, voltou a abrir as portas a um regresso ao cargo, poucos dias depois de ter afirmado que não iria recandidatar-se a uma nova eleição.

McCarthy, de 58 anos, um republicano da Califórnia que fez importantes concessões à ala mais extremista do partido aquando da sua eleição, em Janeiro, e que foi depois acusado pelo mesmo grupo de ter traído esses compromissos, regressou à Câmara dos Representantes na noite de segunda-feira para apresentar um plano de apoio a Israel — numa altura em que já não tem poderes para fazer avançar o processo legislativo, como acontecia quando era o speaker.

Questionado sobre o que irá fazer esta semana, perante um cenário em que nenhum dos dois principais candidatos republicanos à liderança da Câmara dos Representantes — Steve Scalise e Jim Jordan — garantiu ainda o apoio de uma maioria dos congressistas do seu partido, McCarthy disse que vai deixar a questão "ao critério da bancada parlamentar".

Na mesma ocasião, o republicano voltou a sublinhar que foi afastado do cargo por "um pequeno grupo de individualistas que gostam mais das câmaras do que do povo americano", referindo-se ao congressista republicano Matt Gaetz, que convocou a moção de censura, e aos outros sete que votaram ao lado de Gaetz e a favor do afastamento de McCarthy.

"Sejamos honestos. A nossa bancada vai eleger alguém para depois correr com ele dentro de um mês?", questionou McCarthy na conferência de imprensa.

Em Janeiro, durante as negociações para a eleição de um novo líder da Câmara dos Representantes, no início de uma nova sessão legislativa após a vitória do Partido Republicano nas eleições de Novembro de 2022, McCarthy cedeu a uma exigência do grupo de Gaetz para anular uma regra instituída pela sua antecessora, a democrata Nancy Pelosi.

Segundo essa regra, um speaker só podia ser alvo de uma moção de censura se houvesse um largo consenso nesse sentido no partido da maioria; com a mudança exigida por Gaetz, passou a bastar a vontade de um único congressista para pôr em jogo o cargo do líder da Câmara dos Representantes.

O possível regresso à situação anterior está a ser discutido por alguns membros do Partido Republicano, para que o próximo speaker não volte a ficar refém de Gaetz nem de outros congressistas republicanos cujas posições são minoritárias na Câmara dos Representantes.

Na noite de segunda-feira, os republicanos puderam discutir à porta fechada os acontecimentos da semana passada, com os media norte-americanos a avançarem que Gaetz foi alvo de duras críticas.

Na noite desta terça-feira, segundo um calendário que pode sofrer alterações a qualquer momento, prevê-se que os dois principais candidatos à sucessão de McCarthy apresentem os seus argumentos perante os colegas, numa derradeira tentativa para os convencerem a apoiá-los na votação geral, que poderá acontecer na quarta-feira.

Se nenhum dos dois obtiver uma maioria dos votos numa votação interna no Partido Republicano, que vai decorrer na manhã de quarta-feira, poderão mesmo assim apresentar-se a votos perante a totalidade da Câmara dos Representantes horas mais tarde; nesse cenário, é quase certo que Scalise, Jordan ou qualquer outro nome que decida apresentar-se a votos — incluindo o próprio McCarthy — irão ser submetidos a várias rondas de votação até um deles obter o mínimo de 217 votos para ser eleito.

Em Janeiro, McCarthy só foi eleito como líder da Câmara dos Representantes após 15 rondas de votação que se arrastaram por quatro dias — um cenário que pode repetir-se a partir de quarta-feira, numa altura em que o Congresso dos EUA se encontra paralisado no meio do ataque do movimento islamista Hamas contra Israel.