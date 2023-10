Biden questionado na Casa Branca sobre documentos confidenciais

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado no fim-de-semana pelo procurador especial Robert Hur, responsável pela investigação sobre a descoberta de documentos da Casa Branca num escritório e na residência principal de Biden, em Janeiro.

O encontro, que teve lugar na Casa Branca, indica que a investigação entrou na fase final e que Hur poderá anunciar em breve se há razões para Biden ser alvo de algum tipo de acusação ou censura — isto apesar de Biden estar a salvo de uma acusação criminal por ser o Presidente dos EUA em exercício, segundo a interpretação que o Departamento de Justiça faz da Constituição norte-americana.

A investigação começou em Janeiro, depois de os advogados de Biden terem encontrado "alguns documentos" confidenciais da Casa Branca num escritório em Washington, dos tempos em que o actual Presidente dos EUA era o vice-presidente na Administração de Barack Obama.

Numa busca subsequente, realizada pelos mesmos advogados, foi encontrado mais um conjunto de documentos da Casa Branca na residência principal de Biden, no estado do Delaware.

Na altura, Biden mostrou-se "surpreendido" com a descoberta e dispôs-se a colaborar com a polícia federal (o FBI).

Hur, de 50 anos, um antigo procurador federal no estado do Maryland que foi nomeado para esse posto pelo ex-Presidente dos EUA Donald Trump, assumiu a liderança da investigação em Janeiro, por decisão do actual procurador-geral norte-americano, Merrick Garland.

Segundo a lei federal dos EUA, a nomeação de um procurador especial acontece "quando a investigação ou acusação de uma pessoa por um gabinete do Departamento de Justiça sugere um confito de interesses para o Departamento"; neste caso, Garland optou por reforçar a ideia de independência ao escolher um procurador nomeado por Trump.

A nomeação deu a Hur um maior grau de independência em relação ao Departamento de Justiça — e, por extensão à Administração Biden —, já que os titulares destes cargos só podem ser afastados em casos de gritante incompetência, ao contrário do que acontece com os procuradores federais de carreira, cujos cargos estão inteiramente à disposição do procurador-geral.

A descoberta de documentos confidenciais num escritório e na residência principal de Biden — e, na mesma altura, também na residência do ex-vice-presidente Mike Pence — tem sido aproveitada pelo ex-Presidente dos EUA Donald Trump para desvalorizar a acusação criminal que foi deduzida contra si por um outro procurador especial, Jack Smith, por retenção ilegal de documentos confidenciais.

Apesar das semelhanças superficiais, os dois casos têm diferenças consideráveis.

Ao contrário de Biden, Trump não colaborou com as autoridades e tentou obstruir as investigações durante mais de um ano e meio, segundo a acusação.

Da mesma forma, a quantidade de documentos confidenciais retidos por Trump na sua mansão de Mar-a-Lago, na Florida, é muito superior ("alguns documentos" no caso de Biden e mais de 11 mil no caso de Trump), bem com a gravidade da informação contida em alguns deles.

Finalmente, todos os documentos retidos por Trump dizem respeito ao seu mandato como Presidente dos EUA e os documentos encontrados pelos advogados de Biden referem-se ao tempo da Administração Obama.