Governo reforça fundo para descentralizar com mais 157,4 milhões de euros

Autarcas têm pedido aumento de verbas para descentralização. Reforço significa subida de 13% no montante a transferir atribuições na saúde, na educação, na cultura e acção social.

Desde que o processo arrancou, em 2018, que os presidentes das câmaras municipais têm reclamado mais verbas para receber competências que estavam até então na esfera da administração central. Se avançar a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que foi anunciada nesta terça-feira, os municípios vão receber mais 157,4 milhões de euros que em 2023.

A proposta de OE prevê que o Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) tenha uma dotação de até 1362 milhões de euros, que contrasta com os 1205 milhões de euros que estavam previstos nas contas do Estado para 2023. Isto significa um aumento de 13%.

No final de Setembro, no congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que neste executivo dirige o processo de descentralização, já prometia um aumento na dotação deste instrumento, embora não se comprometesse com números.

No mesmo encontro de autarcas, presidentes de grandes municípios de diferentes cores partidárias, como Carlos Moedas (PSD), de Lisboa, ou Eduardo Vítor Rodrigues (PS), de Vila Nova de Gaia, pediram ao governo que atribuísse mais recursos ao processo de descentralização para as 278 câmaras do continente.

A área do FFD que recebe maior reforço é a da educação, que regista um aumento de 113,8 milhões de euros. Era também a área que implicava um maior montante global, já que implica, entre outros detalhes, a transferência de centenas de estabelecimentos escolares e assistentes operacionais para as câmaras municipais.

Na saúde, uma área cuja transferência dependia de autos de assinatura entre autarquias e administração central, há uma subida de de 6,5 milhões de euros. No início de Setembro, havia ainda 40 autarquias que não tinham assinado o auto de transferência para passarem a ser responsáveis pela gestão e manutenção de edifícios como centros de saúde, mas também de assistentes operacionais. O processo tem andado a conta-gotas porque muitas das câmaras consideram insuficiente a mochila financeira que acompanha as novas responsabilidades.

A acção social também recebe um reforço expressivo: são mais 37 milhões de euros em relação aos 56,1 milhões de euros que o FFD previa para esta área, em 2023. Na cultura, o sector que envolve o valor global mais baixo, a subida foi de 66,4 mil euros, um montante que é somado aos 1,2 milhões de euros do ano transacto.

Olhando para a distribuição por municípios, Lisboa (51,7 milhões), Sintra (42 milhões) e Porto (30,3 milhões) são quem mais euros recebe do Estado central. No extremo oposto da tabela estão municípios como Barrancos, Carto, Alvito, Avis e Vila de Rei, que recebem entre 589 mil euros e 640,7 mil euros cada uma para assumir novas funções.