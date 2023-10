Prémios de fotografia panorâmica: Das "majestosas terras" da Islândia à Caverna Fantasma

Fotógrafo de paisagens há cerca de oito anos e líder de viagens em países como a Islândia, Marrocos, Indonésia e Namíbia, José D. Riquelme é o grande vencedor dos Epson International Pano deste ano graças a um conjunto de três fotografias — obviamente panorâmicas —, duas captadas na Islândia (intitulou-as de A Ponte e Sozinho no Escuro) e uma na Namíbia (Caverna Fantasma).

O fotógrafo natural de Múrcia, Espanha, descreveu assim A Ponte: “Depois de mais de uma dúzia de visitas à Islândia, explorando as suas terras majestosas, durante uma pausa para descanso, decidi lançar o drone. Do alto, as linhas formam uma ponte que se estende da esquerda para a direita, enquanto no chão, formas abstractas emergem da água corrente do rio proveniente do gelo".

A fotografia Caverna Fantasma — ou composição de fotografias que vão do chão ao céu — foi tirada no monte Kirkjufell, também na Islândia, e a última das fotos do autor foi conseguida no cenário da Deadvlei, considerada como uma bacia de argila branca, dentro do Parque Namib-Naukluft, na Namíbia. Nesta última, em primeiro plano surge uma árvore petrificada e solitária, testemunha da passagem do tempo que se ergue majestosamente num céu estrelado.

Refira-se que este ano o concurso recebeu 4.414 inscrições de 1.104 profissionais e fotógrafos amadores de 102 países.