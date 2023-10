Uso de carro nas empresas pagará menos tributação autónoma

Os governos de António Costa nunca se mostraram disponíveis para ceder num corte transversal do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC), como todos os anos é pedido por empresários e outras partes interessadas, mas tal como já sucedeu no ano passado, aceita alterações pontuais como a descida das taxas na tributação autónoma, que agrava o IRC pago pelas empresas por causa de uma série de despesas, como as chamadas despesas não documentadas ou o uso de viatura nas empresas.

Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, o Governo mantém as taxas de 50% e 70% para as despesas não documentadas que já estão previstas no artigo 88.º do código do IRC, mas baixa as taxas aplicáveis ao uso de carros, desagravando-as.

Assim, as viaturas com custo de aquisição inferior a 27.500 euros passarão a pagar 8,5% em vez dos actuais 10%. Para viaturas com custo de aquisição entre 27.500 e 35 mil euros, a taxa actual de 27,5% passa para 25,5%.

No caso das viaturas mais caras, com custo acima de 35 mil euros, a taxa desce de 35% para 32,5%.

Os cálculos do Governo, apresentados no relatório que acompanha esta proposta de OE 2024, apontam para uma descida de 35 milhões de euros em 2024 na receita do Estado com este alívio.

A tributação autónoma é quase uma originalidade portuguesa, sem paralelo na União Europeia, embora presente, de forma avulsa, em países como Austrália e Nova Zelândia, como aponta Ricardo Parente, numa tese de mestrado defendida em 2020, sobre o enquadramento da tributação autónoma.

Embora integre o código do IRC, a tributação autónoma não incide sobre o rendimento tributável, como este imposto, mas sobre o valor de certas despesas. Esta tributação nasceu em 1990, incidindo sobre despesas confidenciais ou não documentadas e em 2001 passou a fazer parte do código do imposto sobre rendimentos.

Mas o objectivo inicial, de "uma função desencorajadora da fraude, evasão fiscal e outras situações de menor transparência fiscal", consolidou-se como um tributo ou taxa aplicável também a outras despesas como o uso de carro nas empresas.

A receita com a tributação autónoma quase triplicou entre 2005 e 2018, passando de 198 milhões de euros para 541 milhões.