Governo transfere 366 milhões para o sistema eléctrico

O Governo vai transferir para o Sistema Eléctrico Nacional (SEN) um valor de 366 milhões de euros, revela a proposta de Orçamento do Estado que foi entregue esta terça-feira à Assembleia da República.

“O Governo procede à transferência extraordinária para o Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 366.000.000 (euro), distribuídos entre 66.000.000 (euro) para clientes em baixa tensão normal, inferior ou igual a 20,7 kVA, e 300.000.000 (euro) para clientes em muito alta tensão, alta tensão, média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal superior a 20,7 kVA”, lê-se no documento.

As tarifas de electricidade para o próximo ano (quer os preços regulados, quer as tarifas de acesso às redes, que são os custos do sistema pagos quer pelos clientes do mercado regulado, quer liberalizado) serão apresentadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) na próxima segunda-feira e deverão contar já com esta transferência extraordinária.

Os valores serão repartidos entre os clientes da baixa tensão (domésticos e pequenos negócios) e as empresas e a indústria, que recebem a maior fatia.

Para além desta transferência, serão também transferidos para o SEN, por via do Fundo Ambiental, as receitas da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE).

Dedução dos custos energéticos

Na proposta orçamental, o Governo descreve ainda uma medida fiscal de apoio às empresas no âmbito energético: o “regime extraordinário de apoio a encargos suportados com electricidade e gás”.

Para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de IRC para os sujeitos passivos que exerçam actividades “de natureza comercial, industrial ou agrícola”, poderão ser “majorados em 20% os gastos e perdas” referentes a consumos de electricidade e gás natural entre Janeiro de 2023 e Janeiro de 2024, na “parte em que excedam os do período de tributação anterior”.

A estes montantes devem ser deduzidos eventuais apoios que estas entidades tenham recebido como parte do programa “Apoiar Indústrias Intensivas em Gás”.

Deste regime extraordinário ficam excluídos os sujeitos passivos cujas actividades económicas gerem pelo menos metade do seu volume de negócios na produção, transporte, distribuição e comércio de electricidade ou gás, na fabricação de produtos petrolíferos, refinados ou a partir de resíduos, e de aglomerados de combustíveis.