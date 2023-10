Contribuições extraordinárias mantêm-se, incluindo adicional sobre a banca

As contribuições extraordinárias sobre vários sectores vão manter-se em 2024, praticamente sem alteração em termos de montante. Entre elas está o adicional de solidariedade sobre o sector bancário, cuja constitucionalidade tem sido posta em causa e que levou a Provedora de Justiça a pedir a sua suspensão.

Não só se mantém, como este adicional criado em 2020 para ajudar a pagar o aumento de despesa da segurança social com a pandemia de covid-19 deverá subir em 800 mil euros, para 38,8 milhões de euros, face à estimativa desta receita em 2023. Para além desta, o sector tem ainda outra contribuição extraordinária, que deverá ascender a 220 milhões de euros, valor semelhante ao esperado no corrente ano.

As duas contribuições inscritas na proposta do Orçamento do Estado para 2024 somam, assim, 248,8 milhões de euros.

Mantém-se igualmente as contribuições extraordinárias sobre o sector energético, estimado em 125 milhões de euros, e sobre a indústria farmacêutica, em 17,2 milhões de euros, valores semelhantes ao do corrente ano.