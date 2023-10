UEFA confirma Europeu de 2028 nas ilhas britânicas, 2032 em Itália e Turquia

Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales vão organizar o Campeonato da Europa de futebol de 2028, sucedendo à Alemanha, enquanto Itália e Turquia vão ser anfitriões em 2032, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Em comunicado, o Comité Executivo do organismo que rege o futebol europeu confirmou o regresso do Europeu às ilhas britânicas, depois de Londres ter recebido os jogos decisivos, meias-finais e final, do Euro2020, em 2021, e de a Inglaterra ter sido anfitriã da competição em 1996.

Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres (dois estádios), Manchester e Newcastle são as cidades propostas.

Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales protagonizaram conjuntamente a única candidatura a acolher o Euro2028, depois de a Turquia ter abdicado da competição, na passada quarta-feira, em prol da organização conjunta do Euro2032 com a Itália.

O principal torneio europeu de selecções vai regressar a Itália, que recebeu o Euro1980.

De acordo com a UEFA, os dois países apresentaram 20 estádios, dos quais vão ser escolhidos cinco de cada país.

O próximo Campeonato da Europa vai ser disputado, entre 14 de Junho e 14 de Julho de 2024, pela primeira vez na Alemanha unificada, depois de a RFA ter acolhido o Euro1988.

Em 2021, um ano depois do previsto, devido à pandemia de covid-19, a 16.ª edição do Europeu foi disputada em 11 cidades de 11 países, entre as quais Munique, na Alemanha, e Roma, em Itália, para comemorar os 60 anos da principal competição europeia de selecções de futebol.