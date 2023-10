Conselho de Disciplina da FPF interdita Estádio do Dragão

Na base deste castigo estão factos ocorridos no jogo entre os portistas e o Moreirense.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um jogo de interdição ao Estádio do Dragão.

Em causa estão incidentes ocorridos durante o jogo entre Moreirense e FC Porto, em Agosto deste ano e que os portistas venceram por 2-1. Na sequência deste incidentes, um adepto dos "dragões" atirou um petardo que provocou ferimentos em duas crianças: uma sofreu uma queimadura e outra teve perda momentânea de audição e teve de ser assistida no hospital.

Para além do jogo de interdição do estádio, a SAD do FC Porto foi também condenada a pagar uma multa de 8670 euros.

Esta não é a primeira vez que os "azuis e brancos" vêem o Estádio do Dragão ser interditado. Em Julho de 2022, o FC Porto viu o CD da FPF determinar a interdição do recinto por dois jogos, acrescido de 25.245 euros de coima, devido à “inobservância qualificada de deveres” e ao “arremesso de objectos sem reflexo no jogo” durante a recepção ao Sporting (2-2), para a 22.ª ronda da edição 2021/22 da I Liga.

O FC Porto recorreu, na altura, para o Tribunal Arbitral do Desporto, defendendo que esses factos se deviam “apenas e só” ao comportamento de elementos exteriores à sua estrutura, com o tribunal a dar provimento à argumentação portista e a suspender a sanção.