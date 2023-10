Zeca Baleiro canta autores portugueses em Portugal (com outras canções suas)

De volta a Portugal, para três concertos, Zeca Baleiro traz-nos Canções d’Além-Mar, o seu disco só com versões de autores portugueses, a par de outras canções do seu repertório.

Já tivemos notícia do disco e do prémio, agora vamos ouvi-lo ao vivo. Fruto de uma paixão que alimentou ao longo de duas décadas, o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro lançou em 2020 um disco só com versões de temas de autores portugueses. Chamou-lhe Canções d’Além-Mar e nele incluiu Ala dos Namorados (Razão de ser (e valer a pena)), António Variações (Canção de engate), Fausto Bordalo Dias (Ali está a cidade), Jorge Palma (Bairro do amor), José Afonso (Balada de Outono), José Cid (É no silêncio das coisas), Ornatos Violeta (Capitão romance), Pedro Abrunhosa (Tu não sabes), Rui Veloso (Todo o tempo do mundo), Sérgio Godinho (Às vezes o amor) e Vitorino (Menina, estás à janela).