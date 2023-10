Quarta na TV: Godinho, medicina indígena e uma Ameaça Invisível

CINEMA

A Casa Torta

AMC, 19h08

Um imigrante que fez fortuna em Inglaterra é encontrado morto na sua mansão. Sophia, uma das netas, procura um detective para investigar. Ele não tarda a perceber que qualquer pessoa da família teria motivos para assassinar o patriarca. Baseado no romance de Agatha Christie, o filme é realizado por Gilles Paquet-Brenner e conta com interpretações de Max Irons, Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Stefanie Martini, Gillian Anderson e Christina Hendricks.

Artemis - Hotel de Bandidos

Fox Movies, 19h46

Filme de acção e ficção científica que assinala a estreia na realização de Drew Pearce. Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum e Brian Tyree Henry são os actores de serviço à história. Num futuro apocalíptico não muito distante, o Hotel Artemis foi transformado numa clínica privada exclusiva para criminosos. Lá fora, continuam os motins por causa da água potável.

Jogo da Alta-Roda

Nos Studios, 21h15

No início dos anos 2000, Molly Bloom gere, entre Los Angeles e Nova Iorque, um jogo de póquer com apostas altas, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do desporto, dos negócios e até da máfia russa. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e tenta defender-se.

Aaron Sorkin, que escreveu Uma Questão de Honra, A Rede Social e a série Os Homens do Presidente, estreia-se aqui na realização. É também ele quem assina o argumento, que adapta ao cinema as memórias escritas pela própria Molly Bloom. Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera dão vida ao biopic.

Cercados

TVCine Top, 00h40

O duplamente oscarizado filme de Ridley Scott segue um argumento de Ken Nolan, por sua vez baseado num livro do jornalista Mark Bowden sobre a sangrenta batalha de Mogadíscio, em 1993. Josh Hartnett, Ewan McGregor e Sam Shepard encabeçam o elenco.

Uma equipa de soldados americanos é enviada para a Somália para capturar dois perigosos guerrilheiros locais. A operação, que deveria demorar meia-hora, transforma-se numa luta desesperada, provocando a morte a vários americanos e de mais de mil somalis.

SÉRIE

Ameaça Invisível

RTP2, 22h01

O que aconteceria se, por algum fenómeno estranho e misterioso, alguns de nós se tornassem invisíveis aos restantes? Seria uma maldição ou um poder? Quão longe poderia ir alguém dotado dessa impunidade? E como poderiam os outros controlar essa ameaça? Esta ideia e as suas implicações são ensaiadas na produção belga criada por Marie Enthoven, para seguir a partir de hoje, nos serões de segunda a sexta-feira.

DOCUMENTÁRIO

Segredo Ancestral: Guardiões da Medicina Indígena

RTP2, 20h36

Estreia. Revelam-se cerimónias e rituais ancestrais ligados ao conhecimento medicinal de várias comunidades indígenas do continente americano – “um conhecimento sagrado que, ao contrário da indústria farmacêutica moderna, não cura doenças, mas preserva a saúde”, sublinha a sinopse.

Muitos desses rituais, mantidos em segredo ao longo de gerações, têm pela primeira vez permissão para serem filmados. Os guardiões temem que se percam, face ao “desenvolvimento e progresso” que lhes invade os territórios e ameaça o modo de vida. A partilha serve tanto para revelar a riqueza das suas práticas medicinais como para alertar o resto do mundo para a necessidade de proteger os ecossistemas de que dependem.

Gravada em 2019 e 2020, a série documental é realizada por Jota Loyola Crovetto. Começa por visitar a comunidade aimará, na Bolívia. Chile, Paraguai, México, Brasil, EUA e Peru são outros destinos no horizonte.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Inigualável no traquejo de transformar palavras em canções, Sérgio Godinho teima em reinventar-se a cada disco. Mas a música não é tudo: também escreve, pinta e fotografa, entre outras investidas artísticas, como a representação ou a dramaturgia. Isto para não falar no legado que deixa enquanto voz interventiva e proclamadora da liberdade. Aos 78 anos, Godinho fala na Primeira Pessoa, com Fátima Campos Ferreira, numa conversa sobre a sua vida, o seu percurso e as suas opiniões.