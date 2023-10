A emergência climática é agora – carta da Frente Grisalha pelo Clima

Queremos solidarizar-nos com as pessoas, estudantes na sua maioria, que têm levado a cabo diferentes acções de protesto e bloqueio na tentativa de levar o Governo a agir, realmente a agir, e não perder mais tempo. Eles sabem que são precisas políticas diferentes já. Sabem que o estado a que se deixou chegar o mundo está a ameaçar roubar-lhes a hipótese de viver as próximas décadas de forma minimamente aceitável. Decretar que estas pessoas são loucas radicais é útil, porque sossega a consciência enquanto se finge que está tudo bem com o mundo e que o futuro há-de correr bem, mas é hipócrita.

Do modo como estamos a caminhar, o futuro não vai correr bem, porque o presente já não está bem para muitos milhares de pessoas em todo o mundo (sobretudo em lugares de onde os noticiários não emitem regularmente, países pobres e muito pobres que andam a acumular poluição, doenças e um decréscimo assustador da esperança de vida à conta dos carros sempre a circular, dos aviões sempre a descolar, dos consumos desenfreados em países mais ricos que precisam de indústrias altamente poluentes para poderem existir tal como existem).

Que o Governo finja que tudo isto é só radicalismo juvenil diz bem da sua irresponsabilidade e que permita que a polícia não actue quando cidadãos atacam fisicamente estas pessoas é capaz de dizer também da sua vontade de deixar o circo pegar fogo

Para que a situação se altere, é preciso agir e estas e estes estudantes sabem-no bem. Que o Governo finja que tudo isto é só radicalismo juvenil diz bem da sua irresponsabilidade e que permita que a polícia não actue quando cidadãos atacam fisicamente estas pessoas é capaz de dizer também da sua vontade de deixar o circo pegar fogo e colocar a violência de calar quem incomoda nas mãos de outros. A agressão de um condutor a uma manifestante pacífica foi muito, muito grave. Permitir e naturalizar violência sobre manifestantes pacíficas é muito, muito grave.

Andamos há muito tempo a ouvir falar de coisas que hão-de acontecer, mas não há meio de as vermos concretizadas. Cada dia em que há aviões a fazerem o trajecto Lisboa-Porto ou Lisboa-Faro, ou jactos privados a circularem como se fossem inofensivos (e como se não houvesse alternativa) é um dia perdido. Cada dia sem que avancem obras concretas de instalação de vias-férreas que liguem os vários pontos do país (e cada dia de atraso na reabertura da Linha da Beira Alta, que já se vai tornando risível) é um dia perdido. Cada dia em que milhares de carros entram nas grandes cidades, é um dia perdido. Cada dia de produção desenfreada de lixo (alimentos dos milhares de restaurantes, plásticos de milhões de embalagens de uso único e tantos desperdícios constantes diários) é um dia perdido. Pode discutir-se como se fazem estas mudanças, o que (e quem) tem de reduzir em termos de consumo, que processos são melhores ou piores para tudo isto avançar, mas não se pode continuar a fingir que está tudo bem.

É preciso diminuir os consumos dos que mais consomem. É preciso assumir que se vivem tempos de emergência climática e estabelecer prioridades, avançando de modo eficaz para as mudanças que têm de ser feitas. Não chega vir falar de energias “verdes”, ou adiar sempre só mais uns anos as metas de emissão de carbono, como se houvesse tempo. São precisas medidas realmente consequentes: parar jactos privados, investir na via-férrea, diminuir o número de carros nas grandes cidades, passar a energia renovável nos locais onde há mais consumo e sobretudo, sobretudo, redistribuir riqueza, para que 99% da humanidade não pague pelo que 1% faz e decide por ela. Noutros países, várias pessoas protestam, ocupam, são presas, arriscam a vida a pedir acção política face à crise climática. Há medidas que podem ser tomadas aqui, no país onde vivemos, outras têm de ser tomadas por todos. É preciso começar, e agir agora!

Frente Grisalha Pelo Clima

Assinam: