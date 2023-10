UE completa peças-chave da estratégia “Fit for 55” de redução de emisões

Na contagem decrescente para a COP28, a Comissão Europeia anunciou a conclusão dos últimos grandes dossiers do pacote Fit for 55, sobre energias renováveis e combustíveis na aviação.

A União Europeia (UE) adoptou na segunda-feira os últimos dois pilares da estratégia climática Fit for 55: a directiva sobre energias renováveis e o regulamento ReFuelEU, relativo a combustíveis no sector da aviação.

Com a adopção destas últimas peças legislativas emblemáticas, a UE completa agora o leque de grandes objectivos climáticos juridicamente vinculativos que abrangem todos os sectores-chave da economia.

O bloco europeu tem objectivos definidos em matéria de energias renováveis e de eficiência energética e irá eliminar progressivamente os novos veículos poluentes até 2035, aumentando simultaneamente as infra-estruturas de carregamento e a utilização de combustíveis alternativos nos transportes rodoviários, marítimos e aéreos.

A estratégia Fit for 55, proposta no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, prevê a redução das emissões de gases poluente em pelo menos 55% até 2030, face aos níveis de 1990, criando ou actualizando regulamentos e directivas europeias de forma a ajustarem-se às metas comunitárias actuais.

Tecnicamente, contudo, ainda faltam alguns pormenores para poder dar o pacote como concluído: continuam ainda os trabalhos sobre outros dossiers e propostas legislativas pendentes e sobre a aplicação da legislação nos Estados-Membros. A directiva relativa à tributação da energia, parte integrante do pacote Fit for 55, por exemplo, continua por concluir, faltando concluir as negociações entre os Estados-Membros.

Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que "o Pacto Ecológico Europeu está a concretizar a mudança de que necessitamos para reduzir as emissões de CO2", tendo em conta "os interesses dos nossos cidadãos e proporcionando oportunidades à nossa indústria europeia.

"Este é um sinal importante para a Europa e para os nossos parceiros mundiais de que a transição ecológica é possível e de que a Europa está a cumprir as suas promessas", declarou ainda Ursula von der Leyen.

Com a adopção do regulamento relativo à aviação e da revisão da Directiva Energias Renováveis, a Comissão Europeia garante que "tem agora objectivos climáticos juridicamente vinculativos que abrangem todos os sectores-chave da economia".

Entre outros itens do pacote Fit for 55 estão a revisão dos objectivos de redução das emissões num vasto leque de sectores, o reforço dos sumidouros naturais de carbono e uma actualização do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (ETS, na sigla em inglês). Para garantir "condições de concorrência equitativas" para as empresas europeias, foi também aprovado o Mecanismo de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês).

O pacote Fit for 55 foi apresentado em Julho de 2021, para responder às metas da Lei do Clima da UE de redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa da Europa em, pelo menos, 55% até 2030. A ambição, entretanto, aumentou: espera-se que o pacote legislativo final reduza as emissões na UE em 57% até 2030.