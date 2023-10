Bolívia reza por chuva: "Viemos ao cume para pedir chuva"

Os dez reservatórios que abastecem La Paz - uma das maiores cidades do país, com cerca de 2,2 milhões de habitantes - contêm apenas 135 dias de água combinados, alertou a empresa estatal boliviana de água EPSAS.

Levantando guarda-chuvas para se proteger do calor, mulheres com os tradicionais chapéu de coco e saias coloridas caminham ao lado de jovens que tocam tambores e flautas nativas. Uma vez lá, ajoelharam-se, rezando em aimará, quíchua e espanhol, com os olhos bem fechados e as mãos estendidas para o céu. "Viemos ao cume para pedir chuva", disse Susana Laruta, membro de uma igreja cristã evangélica local.

Sem precipitação significativa, as reservas de água da cidade de grande altitude esgotar-se-ão em Fevereiro. A estação das chuvas deverá começar em Dezembro, mas as últimas previsões não são animadoras. Espera-se apenas chuva escassa devido ao fenómeno meteorológico conhecido como El Niño, informou a agência meteorológica nacional.

O El Niño, um aquecimento das temperaturas da superfície da água no oceano Pacífico oriental e central, está associado a condições meteorológicas extremas. "As alterações climáticas são o que está a provocar estas mudanças", disse Bernardo Vedia, um bispo metodista local.

"É por isso que viemos aqui, para nos unirmos em oração e rezar a Deus para que a chuva caia sobre a terra", disse ele.

A situação arrasta-se há já vários meses. Em Dezembro de 2022 havia mais de 102 mil famílias afectadas e 140 mil hectares de culturas foram danificados pela seca em sete das nove regiões da Bolívia.