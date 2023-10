OE2024: ministro promete crescimento na Educação

Questionado sobre a disponibilidade para incluir apoios extra ao alojamento e deslocação de professores para as regiões de Lisboa e Algarve, João Costa escusou-se a adiantar detalhes.

O ministro da Educação, João Costa, prometeu esta segunda-feira um Orçamento de Estado (OE) de crescimento no sector para 2024, remetendo detalhes para a apresentação, na terça-feira.

"Continuamos a ter um OE que, tal como acontece desde 2015, continua a crescer na Educação", referiu, à margem de uma visita oficial a Cabo Verde.

"Até ao ano passado, já tínhamos um crescimento consolidado de 36% no investimento e despesas de educação e este crescimento continua agora, mas caberá ao senhor ministro das Finanças dar as boas novidades do nosso OE", acrescentou.

Questionado pela Lusa sobre a disponibilidade para incluir apoios extra ao alojamento e deslocação de professores para as regiões de Lisboa e Algarve, João Costa escusou-se a adiantar detalhes.

O ano lectivo 2023/2024 arrancou há cerca de um mês e a falta de professores afecta sobretudo as escolas daquelas duas regiões, que se queixam de custos elevados.

Como consequência, o ano começou com muitos alunos sem aulas a várias disciplinas.

O ministro da Educação, João Costa, reiterou que o problema "está identificado", uma situação que "não é nova", garantindo que o Governo está a desenvolver várias medidas para tentar superar o problema.