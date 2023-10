Greve de hoje já fechou 50 escolas. Sindicato fala em adesão acima de 65%

Pouco passava das 9h desta segunda-feira e já se contavam, pelo menos, 50 escolas fechadas no país. "Temos uma adesão acima dos 65% e a lista de escolas fechadas vai crescendo", explicou ao PÚBLICO o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (Sinape), a organização que convocou a greve de não docentes.

Depois de, ainda na última sexta-feira, a greve de professores ter fechado muitos estabelecimentos de ensino (a Fenprof estimou que 90% das escolas fecharam), nesta segunda-feira é a paralisação de não docentes que leva ao encerramento de escolas. De acordo com Francisco Clemente Pinto, em todo o concelho de Almeirim (Santarém) não existe uma única escola aberta.

O mesmo acontece com alguns estabelecimentos da Área Metropolitana de Lisboa: como é o caso das escolas básicas do Feijó e de Vale Flores, ambas em Almada; as escolas básicas n.º 1 de Camarate, Piscinas, Actor Vale, Bairro do Armador e Dom Dinis; assim como Escola Secundária Eça de Queirós.

No resto do país, o sindicato destaca que estão encerradas as escolas de São Bartolomeu e Dom Dinis, em Coimbra. Um cenário que se repete também em Valença, Viseu, Redondo. "À medida que os turnos dos colegas vão acontecendo vai-se percebendo se as escolas fecham ou não", esclarece ainda Francisco Clemente Pinto.

​Francisco Pinto passou o início da manhã a receber chamadas de trabalhadores de escolas de todo o país indicando a adesão de assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores.

Com a paralisação, o Sinape pretende alertar para "uma desvalorização salarial destes profissionais da educação" desde 2010, pedindo a valorização dos assistentes operacionais. "Noventa por cento deles levam para casa todos os meses 606 euros líquidos", lamentou o secretário-geral do sindicato, ao PÚBLICO neste domingo. A progressão na carreira é outro dos motivos da paralisação. "Não se entende o racional científico para carreiras cujo topo só se atinge ao fim de 70 anos de serviço", pode ler-se no pré-aviso de greve, que explica que foi criado um "acelerador de carreira" que só abrange quem tem no mínimo 18 anos de serviço e uma boa avaliação.

Apesar da paralisação, o Sinape deu instruções aos seus associados para servirem refeições aos alunos que morem longe da escola e não possuam alternativa, situação que se verifica sobretudo em localidades do interior do país.

A greve desta segunda-feira é a terceira do actual ano lectivo, que começou há menos de um mês e que contou logo nos primeiros dias com uma paralisação de uma semana convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) e dirigida a professores e pessoal não docente.