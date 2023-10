O recado de Frederico Pinheiro a Costa: gostava de ter sido tratado como Sócrates, “à justiça o que é da justiça”

Neste P24, ouvimos um excerto da entrevista do ex-adjunto de Galamba ao PÚBLICO.

Meses depois da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas, Frederico Pinheiro, diz que só há dias conseguiu assistir às declarações de António Costa e João Galamba sobre o caso.

O caso foi "muito violento emocionalmente" para Frederico Pinheiro, que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre se processará judicialmente o primeiro-ministro e o ministro das Infra-estruturas por difamação.

Nesta entrevista, Frederico Pinheiro compara o seu caso ao de José Sócrates e lamenta não ter tido a mesma consideração da parte de António Costa que o antigo primeiro-ministro mereceu quando foi preso preventivamente. "À justiça o que é da justiça", disse na altura António Costa, para justificar não se pronunciar sobre o caso.

Nesta entrevista, este ex-membro do Governo, que acompanhou ao mais alto nível o dossiê TAP nos últimos anos, comenta também a opção do Governo de privatizar agora a companhia aérea. Uma decisão que o surpreendeu e que considera um "erro", principalmente no momento que vive o sector da aviação.

Neste episódio, ouvimos um excerto da entrevista de Frederico Pinheiro à jornalista Ana Sá Lopes.

