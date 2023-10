Estas fotogalerias mostram como era viver em Gaza antes do “cerco total” anunciado por Israel

Cisjordânia: crónica fotográfica de uma “normalidade absurda”

Através da colecção de imagens A Hora de Luz na Prisão, o fotografo José Farinha descreve a “normalidade absurda” dos palestinianos. As imagens mostram mulheres, homens e crianças que convivem diariamente com violência física e psicológica, mas que mesmo assim procuram dar seguimento às suas vidas.

Faixa de Gaza: crescer mulher em território cercado

Com o seu fotolivro Gaza Girls: Growing Up In The Gaza Strip, Monique Jacques ilustra como é crescer na Faixa de Gaza. Nos 116 quilómetros cercados por betão e arame farpado, Monique recolhe testemunhos de muitas mulheres que dizem que em Gaza não é possível ser-se verdadeiramente livre.

Um olhar asséptico sobre os colonatos de Israel (ilegais) na Cisjordânia

Em 2022, a ONU publicou um relatório onde afirma que a expansão israelita no território da Cisjordânia através da implantação de colonatos é uma violação da lei internacional.

Ken Taranto, fotógrafo norte-americano residente em Telavive, fotografou os colonatos israelitas na Cisjordânia e compilou as imagens no fotolivro The Settlements. Os retratos a preto e branco focam-se nos lugares, não nas pessoas, demonstrando-os desprovidos de carga dramática.

A vida nos colonatos da Cisjordânia: “Não importa onde estamos, Israel controla tudo”

Nem todos os colonos que vivem na Cisjordânia o fazem por ideologia, muitos procuram locais mais baratos para viver. Contudo, a expansão dos povoados é inegável e as imagens de satélite da Reuters entre 1997 e 2018 mostram uma área praticamente irreconhecível.

A vida num colonato israelita na Palestina

No colonato judaico de Mitzpe Agit vive a família judaica Goldburt. O casal e os sete filhos vivem de forma modesta e tiram vantagem de uma situação política em que a Organização Sionista Mundial financia a permanência dos colonos em territórios da Cisjordânia.

Depois da guerra há sempre mais ódio do que antes

O jornalista e fotógrafo italiano Alfred Macchi fotografou vários conflitos, nomeadamente a segunda intifada na Palestina em 2006. No seu fotolivro War Landscapes, o fotógrafo foca-se nas paisagens em destroços.