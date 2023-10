De como uma grávida de esquerda foi empurrada para um hospital privado

De esquerda, sindicalista e, até há cerca de sete meses, defensora acérrima do SNS. Os sete meses aqui importam, que o tempo é a espada sobre a cabeça das grávidas, as decisões devem ser tomadas e nada pára o relógio.

Quando iniciámos esta viagem a três (às cinco semanas de gestação), sabíamos o mínimo dos mínimos, contactar o médico de família (sim, tenho a sorte de ter uma médica que me foi atribuída, pela primeira vez, depois de 37 anos com médicos de recurso e muitas filas de espera…) e iniciar o que eu achava que iria ser uma gravidez orientada e informada. Acontece que, como é habitual, a consulta demorou a ser marcada (apenas para as dez semanas) e a barriga não parava de crescer. Seriam gémeos? Marcámos consulta de obstetrícia num hospital privado. Afinal é só um rebento. Continuámos a ser seguidos no SNS pela médica de família e pela obstetra no privado.

Tudo parecia correr bem. No entanto, ali por Maio, começámos a ouvir os alertas dos serviços de obstetrícia e demos conta de uma reorganização dos serviços de parto do SNS na região de Lisboa programada para os próximos meses. Dúvidas colocadas à médica de família, somos apaziguados, é do verão, existem poucos médicos, também merecem férias (justíssimo), tudo se vai normalizar antes da data prevista para o nosso parto (Novembro).

Primeiro trimestre. Avaliação do risco de trissomias ou problemas na gravidez. A médica de família envia ao hospital a comunicação para fazer a ecografia e análises necessárias. Chegados à consulta, uma enfermeira e uma estagiária apercebem-se de que a semana em que deveríamos ter feito o teste já tinha passado. Teria havido um erro de marcação na consulta. Sublinho que este exame tem que ser feito numa janela apertada de tempo (lá está o tempo), porque, caso existam malformações, poderá ser necessário interromper a gravidez. A janela de tempo já se tinha fechado.

Saímos do hospital do SNS muito apreensivos e com uma péssima impressão

Felizmente, a médica do privado tinha marcado o exame atempadamente e levámos os nossos resultados quando fomos ao hospital do SNS. O tom da enfermeira mudou. Tornou-se fria e arrogante (lembrete: há cinco segundos, tinham-se apercebido de que a marcação de um exame fundamental pelo seu serviço fora descuidada) e disse-nos bruscamente que “estava tudo bem, voltem às 37 semanas”. Mais um aparte: estes pais fizeram questão de ser seguidos no SNS porque acreditam no SNS e, nesta fase da gravidez (15 semanas), ainda querem ter um parto no SNS. Na mesma consulta, e em jeito de cereja no topo do bolo, foi ignorado o estado de anemia grave em que me encontrava (grandemente condicionante da minha mobilidade, raciocínio e disposição) e que as análises clínicas consultadas pela enfermeira explicitamente referiam. Saímos do hospital do SNS muito apreensivos e com uma péssima impressão.

Segundo trimestre. Avançamos nas consultas com a médica de família. Tudo corre bem no centro de saúde. Não tão bem nos blocos de partos. Ainda assim, a nota geral entre os dirigentes continua a ser de congratulação. Os bebés continuam a nascer! Ecografia morfológica, muito importante para avaliar o desenvolvimento do feto e despistar para doenças congénitas como espinha bífida ou nanismo. Esta ecografia é paga pelo SNS, mas os hospitais e os centros de saúde não fazem. Há que procurar um privado com acordo com o SNS. Também esta ecografia tem uma janela curta de tempo para ser realizada. Em Lisboa, a marcação deste exame dá direito a dias inteiros ao telefone ouvindo das clínicas que não há vaga (outras grávidas falam em mais de 50 telefonemas). A ansiedade sobre.

A janela de tempo está quase a fechar-se. Marcámos para o privado. Sem comparticipação. Aqui, a cedência ao privado já foi sentida como uma derrota. Foi uma opção de pais responsáveis e com alguma – mínima – disponibilidade financeira (viva o seguro de saúde, pensámos, ainda que com algum sentimento de culpa). Para compensar a costela esquerdista, inscrevemo-nos no curso de preparação do parto do centro de saúde. Mais uma derrota para o SNS: a enfermeira responsável não viu a nossa inscrição e iniciámos o curso quase em cima do parto. Como nós estão mais duas grávidas. O curso de preparação para o parto onde nos inscrevemos acaba depois da data do nosso parto. Kafkiano, sim! Mas nem tudo é mau, podemos visitar o bloco de partos do nosso hospital de referência… embora seja provável que o parto ocorra num qualquer outro hospital da zona de Lisboa.

Terceiro trimestre. Faltam dois meses, oito semanas. Ouvimos as notícias. Falamos com amigos. Partilhamos ansiedades com as outras grávidas do curso. Num fim-de-semana, ainda que em horários diferentes, os hospitais Beatriz Ângelo (Loures), São Francisco Xavier (Lisboa, aquele mesmo que está a receber as grávidas do Santa Maria), Fernando Fonseca (Amadora), Barreiro, Vila Franca de Xira, Garcia de Orta (Almada) e Maternidade Alfredo da Costa estiveram ou com os blocos de parto fechados ou com acesso fechado a grávidas que chegassem de ambulância. Diz que é da Lua. Nestas coisas, já se sabe, é melhor chamar um Uber e andar às voltas por Lisboa e margem Sul. Como apaziguante, somos informadas de que existe um novo plano de contingência para a ginecologia/obstetrícia e blocos de partos hospitalares pomposamente chamado “Nascer em Segurança no SNS – Inverno 23/24”, assim, como se fosse uma colecção de alta-costura que mudasse com a estação.

Esta grávida em particular (mas aposto que somos todas) gostava de ter um final de gravidez sereno e com o mínimo de preparação para um acontecimento – o dia do parto – que é já de si inesperado. Gostava de saber para onde e com que meios pode ir dar à luz. Gostava de dar à luz num local onde não fosse colocada num estado de retardamento do parto porque “não há camas no bloco de partos”, ou que, em alternativa, não fosse apressada durante o trabalho de parto porque “agora há uma cama vazia e a seguir vem gente”. Esta grávida vai pensar no seu filho, em si, e engolir o seu orgulho no SNS. Esta grávida vai parir num hospital privado.

Já com o filho ao colo, vou sair de punho em riste e lutar por um verdadeiro SNS, humano, justo e para todos

E aos dirigentes e jornalistas uma nota: quando avaliarem se as medidas de contingência estão a funcionar, não vejam apenas se os bebés estão a nascer; vejam como nascem, falem com as grávidas e com as mães recentes. Não saber como será o momento do parto, numa altura em que se assiste a uma involução de tratamento das grávidas no SNS, é de uma violência atroz. Avaliem a saúde mental das mulheres, os riscos e percentagens de depressão pós-parto e o impacto que tem nos bebés. Tudo isto está a correr muito mal, senhores dirigentes. E é por isso que já com o filho ao colo vou sair de punho em riste e lutar por um verdadeiro SNS, humano, justo e para todos.