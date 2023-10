Justa luta dos professores

Temos observado a justíssima luta dos professores pela recuperação do tempo “congelado”. A crer no Ministério das Finanças, a recuperação desse tempo custaria €331 milhões por ano. Ou seja, cerca de 10% do que foi gasto na TAP (€3200 milhões que nós pagámos) nos últimos anos.

Mas o argumento (falacioso?) utilizado pelo Governo é que, se os salários dos professores forem descongelados, o mesmo tem que acontecer a “todas as outras carreiras da função pública”.

Cautelosamente, não dizem quais são essas carreiras, se já houve carreiras descongeladas, de quantos professores e de quantos outros funcionários estamos a falar. Para além de não ser dito em quanto importaria essa recuperação para “todas as carreiras”.

Porque será?

José Miguel Loureiro

Matosinhos



“As pessoas estão todas fartas”

O desabafo patente no título acima é da autoria de João Gouveia, director da Urgência do Hospital de Santa Maria, em entrevista ao PÚBLICO, no sábado. Depois de incontáveis folhetins sobre os desentendimentos entre os profissionais da saúde e o Governo, é caso para perguntar: qual das palavras é que o ministro da Saúde não percebeu?

Não ignorando o mar de problemas que afligem o sector, muito para além das questões remuneratórias, e que estão a levar o SNS para uma situação insustentável que pode vir a desembocar na sua própria implosão (tão desejada por quem bem sabemos…), se nos ativermos ao “pormenor” das horas extraordinárias, forçoso é concluir que, se aos médicos é imposto, pelo art.º 228º do Código do Trabalho, o limite anual de duração do trabalho suplementar de 150 horas, e que este limite já foi ultrapassado no ano corrente por inúmeros profissionais, resta inquirir o que é que falta para que as autoridades competentes se afinquem em encontrar formas alternativas ao recurso a mais horas extraordinárias, uma vez que está à vista de todos que o problema é estrutural.

Não é este o seu dever enquanto servidores da coisa pública?

José A. Rodrigues

Vila Nova de Gaia

Convirá ao Governo de Netanyahu?

Já se pensou, ou foi comentado, o falhanço estrondoso da Mossad israelita, top dos serviços secretos mundiais, da CIA, do MI5 e quejandos, ao deixarem de ver/saber/prever a logística e organização necessárias ao Hamas para realizarem um ataque com centenas de homens e milhares de mísseis? Não deram por ela? Ou sabiam e deixaram correr porque, eventualmente, convirá ao Governo de Netanyahu? Como não souberam antecipadamente? Como não souberam do arregimentar de forças, do armazenamento de armas? Dá para acreditar? A Mossad?

Nada melhor para um Governo de extrema-direita, como o actual israelita, do que uma boa “guerra” para unir o povo que, assim, esquecerá protestos recentes, mais morto, menos morto.

Cala-se o povo, matam-se mais uns milhares de “inimigos” na “guerra” do costume, alargam-se as fronteiras por “razões de segurança”, mais uns colonatos e colonos ilegais. Ocupa-se território. Conveniente. Já vimos isto antes. Infelizmente, mais uma vez o Ocidente vai assobiar para o lado.

Ao fim e ao cabo, os palestinos são descartáveis há 80 anos.

Fernando Jorge Sacadura Cardoso

Algés

Um conflito numa altura errada

O ataque maciço e de surpresa do Hamas contra o território israelita, com o elevado número de mortos, feridos, prisioneiros e destruições pouco usuais em Israel, surge num momento crucial do panorama político internacional.

Todos adivinham que a retaliação dos judeus vai ser devastadora e pode mesmo levar a uma reação negativa de todo o mundo árabe e, por acréscimo, a um aumento da tensão em todo o Médio Oriente e mesmo a um aumento do preço do petróleo.

Perante este quadro negro, o que vão fazer as Nações Unidas, que não encontram respostas para a resolução da já longa crise ucraniana?

Mas o que me preocupa mais é se esta acção do Hamas não terá sido coordenada por outros, por exemplo, a Síria, o Irão e a própria Rússia, como forma de atrapalhar ainda mais o Ocidente.

Um quadro negro pode estar a ser desenhado e nós não podemos ignorar o que pode acontecer nos próximos tempos.

Manuel Alves

Lisboa