Os testemunhos da guerra entre o Hamas e Israel

Há três dias, o movimento palestiniano Hamas fez cair sobre Israel a “Tempestade Perfeita”. Israel retaliou com “Espadas de Ferro”. Ao terceiro dia de ataques, o Ministério da Saúde palestiniano conta 560 mortos e 2900 feridos. As autoridades israelitas apontam para 700 mortes e 2506 feridos.

Saber Abu Hilal, habitante de Rafah, em Gaza, garante que quem ali vive não se deixará “arrancar” daquela terra. Yoni Asher, do lado israelita, pede ao Hamas que não magoe crianças e mulheres. A sua esposa, a sogra e as duas filhas estão entre as israelitas raptadas pelo Hamas. Na sequência de um ataque israelita, um filho de Sabreen Abu Daqqa foi dado como desaparecido. No mesmo ataque, Sabreen perdeu três filhos: Khaled, Qais e Mariam.

Saiba mais: