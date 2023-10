Europa teme que aposta no “verde e digital” acentue assimetrias regionais

É um retrato altamente contrastado. De um lado, cidades e regiões populosas e dinâmicas em termos económicos e sociais, do outro as que vão perdendo pessoas e, ao mesmo tempo, a capacidade de acompanhar o ritmo do desenvolvimento. “Muitas regiões e cidades europeias estão a ver o número de habitantes a reduzir, porque também não conseguem reter os mais novos e também os mais qualificados. Isto é um desastre para as pessoas, com um acentuado envelhecimento”, constatou Elisa Ferreira, a comissária europeia para a Coesão e as Reformas, nesta segunda-feira, durante a apresentação do relatório anual sobre o estado das regiões e municípios da União Europeia (UE) para 2023.

