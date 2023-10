IRS de 2024: escalões actualizados, salário mínimo isento e uma incógnita sobre as taxas

A proposta do Orçamento do Estado que o Governo entrega na terça-feira no Parlamento vai incluir uma actualização dos valores que definem os limites inferior e superior dos escalões do IRS. Há outra medida já confirmada: a de que o salário mínimo, de 760 para 820 euros brutos, continuará isento de imposto na totalidade. Mas há uma dúvida que permanece e que só deverá ter resposta quando Fernando Medina apresentar a iniciativa orçamental: vai o Governo alterar, ou não, as taxas do IRS dos escalões de rendimento (ou nalgum deles)?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt