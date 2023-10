Com a economia em risco, outro OE com almofadas está à vista

Nos últimos três anos, o Governo apostou em orçamentos prudentes nas metas do PIB e do défice, para mais tarde avançar com novas medidas. Agora que a economia vacila, a estratégia pode ser repetida.

O pessimismo crescente que se instalou nas últimas semanas relativamente ao que irá acontecer à economia portuguesa ao longo dos próximos meses deverá servir de argumento ao Governo para que, mesmo com um excedente nas mãos, volte a ser prudente a distribuí-lo na proposta de Orçamento do Estado que irá apresentar esta terça-feira. A hipótese de uma recessão deixou de poder ser excluída e, assim, a estratégia escolhida deverá voltar a ser, como nos anos mais recentes, a de guardar almofadas no OE e apenas ir mais longe no reforço dos rendimentos, nos apoios concedidos ou na redução dos impostos, já no decorrer do ano, na eventualidade de os resultados económicos e orçamentais acabarem por ser melhores que o previsto.