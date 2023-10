Terça na TV: Dune, bandas sonoras e construções impossíveis

Nas contas do dia também entram os filmes Yesterday, Sibéria e Quatro Irmãos, um documentário sobre Margot Dias, outro sobre monumentos e um debate sobre o Orçamento do Estado.

CINEMA

Dune - Duna

Nos Studios, 17h10

Neste épico interplanetário vencedor de seis Óscares, o realizador Denis Villeneuve reinventa a história escrita por Frank Herbert em 1965 e adaptada ao cinema por David Lynch em 1984. Timothée Chalamet dá vida a Paul Atreides, um jovem nascido numa sociedade feudal do futuro, onde todos se digladiam por uma especiaria preciosa e poderosa.

Yesterday

AMC, 18h36

E se o mundo, de um dia para o outro, se esquecesse totalmente dos Beatles? É esta a premissa de Yesterday, em que um jovem cantor/compositor falhado se torna, após um estranho evento, a única pessoa a lembrar-se das canções dos quatro de Liverpool. Começa a cantá-las como se fossem suas, o que lhe traz finalmente o sucesso. Mas a que custo? Um filme de Danny Boyle, com Himesh Patel e Lily James.

Sibéria

AXN, 23h44

Mais uma colaboração entre o realizador Abel Ferrara e o actor Willem Dafoe, num filme dramático escrito por Ferrara e Christ Zois. Clint, um americano solitário, muda-se para a Sibéria em busca de paz e tranquilidade. Um dia, mete-se num trenó e avança sem destino pela neve. Ao encontrar uma gruta, deixa-se ficar. Ali acaba por fazer uma análise do passado, mergulhando numa intensa jornada interior.

Quatro Irmãos

Fox Movies, 00h18

Périplo de acção vingadora dirigido por John Singleton, com André Benjamin, Tyrese Gibson e Mark Wahlberg. Depois do assassinato da mãe adoptiva num assalto a uma loja, os irmãos Mercer reúnem-se para tratar pessoalmente do caso. Mas, à medida que tentam descobrir o assassino, percebem que as ruas mudaram e que o modo tradicional de “resolver o assunto” tem novas consequências.

DOCUMENTÁRIOS

Margot

TVCine Edition, 10h40

Documentário de Catarina Alves Costa sobre Margot Dias (1908-2001), pianista transformada em antropóloga pioneira, que estudou o povo maconde quando Moçambique era uma colónia. Integrou quatro missões etnográficas ao extremo norte do país, entre 1958 e 1961.

Juntamente com o marido, o antropólogo António Jorge Dias, captou registos únicos dessa cultura. Margot procura dar a conhecer a história da mulher por detrás desses registos. Viaja também a Moçambique à procura de sobreviventes ou descendentes dos povos que Margot Dias filmou, com o objectivo de ser um filme “para os antropólogos do futuro”.

Monumentos da Antiguidade

História, 22h15

Dedicada aos “enigmas da engenharia por detrás das mais célebres estruturas antigas do mundo”, a série começa a sua exploração no Museu do Louvre, em Paris, seguindo para o Camboja para visitar o templo de Angkor Wat. Hagia Sophia, em Istambul, é o destino do último episódio, emitido daqui a uma semana.

Construções Impossíveis com Daniel Ashville

National Geographic, 22h56

Estreia. Daniel Ashville é o anfitrião desta viagem pelo mundo ao encontro de equipas que desenvolvem algumas das estruturas mais impressionantes e desafiantes do nosso tempo. Os cinco episódios, debitados semanalmente, dão a conhecer um megatúnel nos Alpes, um dirigível gigante criado em Silicon Valley, a ponte suspensa de Msikaba (África do Sul), a inovadora Intuit Dome de Los Angeles e a imersiva e ultratecnológica Esfera de Las Vegas, que promete mudar o sector do entretenimento.

Grandes Compositores: A Música do Cinema

RTP2, 23h41

Estreia. Uma dúzia de episódios para descobrir, a ritmo semanal, a ligação umbilical entre o cinema e a música, e a forma como as cenas são moldadas pelas bandas sonoras. Dos anos 1930 até à actualidade, a série documental foca-se em nomes que vão de Chaplin e Huppertz até John Williams e Hans Zimmer, passando por Max Steiner, Nino Rota, Morricone e outros compositores magistrais na arte de criar partituras para filmes.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h01

Directo. No dia em que o Governo entrega no Parlamento a proposta do Orçamento do Estado para 2024, o debate concentra-se nas contas do país, em particular no que se refere às três áreas mais preocupantes e básicas: saúde, habitação e educação.