Climáximo denuncia detenção de 12 activistas pela PSP “sem motivo aparente”

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa confirmou que “foram interceptados vários activistas” do Climáximo que, “com tarjas e com tinta”, se “preparavam para executar uma acção ilícita”.

O Climáximo denuncia que 12 activistas foram identificados e detidos este domingo de manhã "sem motivo aparente" pela PSP, junto à maratona da EDP em Cascais, onde estavam a "conversar".

Ao PÚBLICO, o assessor de imprensa do Climáximo, Hugo Fonseca, relata que 12 activistas "estavam a conversar num local público próximo da corrida" onde planeavam fazer um protesto, por volta das 8h, "e dez agentes à paisana chegaram lá e detiveram-nos sem motivo aparente", depois de os identificarem.

O grupo foi levado para a Divisão Policial de Cascais. Para Hugo Fonseca, trata-se de um "atentado aos artigos 45 e 46 da Constituição" que consagram o "direito de reunião e de manifestação" e a "liberdade de associação".

Uma das activistas, menor de idade, foi libertada ainda de manhã, mas as restantes 11 pessoas ficaram detidas até por volta das 12h na Divisão Policial de Cascais. O Climáximo não havia convocado qualquer manifestação, por isso, a PSP não tinha sido previamente informada de que os activistas iriam estar no local.

Algumas das pessoas que foram detidas participaram em acções recentes do Climáximo que, ainda esta semana, parou o trânsito da Rua de São Bento, bloqueou a Avenida de Roma e estilhaçou o vidro da fachada do edifício da REN.

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa confirmou que, perto do hipódromo de Cascais, "foram interceptados vários activistas" do Climáximo que, "com tarjas e com tinta", se "preparavam para executar uma acção ilícita", pelo que "foram todos identificados e constituídos arguidos".

Hugo Fonseca alega que os activistas tinham o "material guardado em malas e mochilas", mas admite que "a polícia tenha feito buscas e identificado esses materiais" posteriormente.

Maria Mesquita, uma das activistas detidas, declara em comunicado enviado à comunicação social que os membros do Climáximo estavam "sentados" como "tantas outras pessoas" quando foram "abordados por dez polícias à paisana" que os "identificaram e trouxeram ilegalmente" para a divisão policial. "Isto sem nunca identificarem qualquer base legal para a nossa detenção", acusa.

"É nisto que a EDP e o Governo escolhem gastar os seus recursos e os recursos do Estado, em vez de garantir a requalificação das centenas de trabalhadores que foram despedidos quando fecharam a central termoeléctrica de Sines, em vez de desmantelar e garantir a transição justa para as centrais fósseis ainda em funcionamento em Portugal e em vez de garantir que cumprimos os limites definidos pelas Nações Unidas, que garantem a segurança e os direitos das pessoas face a esta guerra declarada pela indústria fóssil e pelos governos", afirma.

O PÚBLICO tentou contactar o Comando Metropolitano de Lisboa e a Divisão Policial de Cascais, mas não obteve respostas.