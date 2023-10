O 5 de Outubro e outras datas (I)

A meu ver Carlos Moedas não foi feliz ao referir outras datas nas comemorações do 5 de Outubro. Por muito que se faça não há datas consensuais. Mesmo já tendo passado 113 anos, ainda há quem defenda a monarquia liberal parlamentar. Cada vez mais estas datas são comemoradas pela classe política, sendo grande o distanciamento da população, a não ser quando se aproveita para realçar com protestos que, de imediato, têm cobertura da comunicação social.

Também não esteve bem o presidente da Assembleia da República ao rejeitar de forma linear as possíveis comemorações do 25 de Novembro, pois seria mais cordial deixar para outra altura, fora das comemorações dos cinquenta anos do 25 de Abril.

É por demais evidente que estas duas datas nem são consensuais nem são propriedade de qualquer ideologia política (...). Quanto mais divisões ideológicas se fizerem em relação as estas datas menor será a participação popular, o que é pena.

António Barbosa

Porto

O 5 de Outubro e outras datas (II)

No seu discurso nas comemorações do 5 de Outubro, Carlos Moedas (C.M.) disse que a Câmara Municipal de Lisboa iria celebrar o 25 de Novembro. Ora isto leva-me a dizer que estalou o verniz a C.M., aquele verniz que o levou a presidente da autarquia, em que afirmava que queria unir todos os lisboetas e que iria trabalhar para o bem comum de todos (todos, como diria o Papa). Aqui está C.M. no seu melhor ao querer celebrar uma data fracturante na sociedade portuguesa, a isto chama-se dividir e não unir os portugueses, e está bem acompanhado, desde o PSD, IL, CDS e Chega, que aplaudem a iniciativa. Algumas figuras destes partidos são os mesmos que, todos os anos, se juntam em jantares-comícios para celebrarem o 25 de Novembro mas nunca festejam o 25 de Abril. Queria perguntar a C.M. se pensa também celebrar o 11 de Março de 1975 em Lisboa, a tentativa de golpe de Estado perpetrado pelas forças de direita e de extrema-direita quer militar quer civil, comandadas pelo general Spínola (...)



Daniel Marques Simões

St.º António da Charneca



Atirar dinheiro para cima de tudo

Finalmente, o Governo conseguiu equilibrar as finanças públicas. Já não haverá o regozijo do maior partido da oposição, a proclamar que o partido do Governo só sabe aumentar a dívida e o défice. Sendo que as esquerdas (...) entram no desvario usual, que é: se há dinheiro, não interessa a dívida existente, não interessa o défice, tem que se começar a gastar, gastar. E nunca de forma a assegurar um melhor amanhã sustentável, mas distribuindo o dinheiro das contas equilibradas, hoje, já.

Quando ficar tudo estragado mais uma vez berra-se que lá vem a austeridade forçada e as troikas. Há problemas de habitação por resolver, sim. O SNS precisa de uma reestruturação total, se calhar a começar onde é quase impossível mexer, na capital, e estendendo-se ao país. Por mérito, por necessidades, por uma Saúde com regras, para todos, com bom senso e qualidade, mais que quantidade. A Educação tem de ter mais melhorias, envolvendo todos, e sem greves constantes. Os transportes públicos têm de melhorar muito e ir substituindo gradualmente o automóvel privado, que circula só com o condutor. Há muito por fazer, mas a solução não é atirar dinheiro para cima de tudo porque as contas estão certas. Nunca. É erro.

E aqui compete a todos os partidos, e até à classe civil, sem excepções, pensar se o envolvimento sem fim à vista na Guerra da Ucrânia não será um gasto que talvez devesse ser melhor utilizado em cada um e em todos os 27 países da União Europeia, e na ajuda à população ucraniana, eventualmente, fora da Ucrânia. E em finalmente formar umas Forças Armadas únicas Europeias que evitem possíveis novas veleidades russas.

Augusto Küttner de Magalhães

Porto

António Costa e os professores

Todas as lutas dos professores para recuperar o tempo de serviço efectivamente prestado, mas que não conta, são justas, justíssimas. António Costa não apresenta qualquer solução porque é teimoso e, infelizmente, quem vai sofrer são os alunos. A teimosia de António Costa está a bloquear a solução de uma luta totalmente justa.

Manuel Morato Gomes

Senhora da Hora