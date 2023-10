Abrir janelas para deixar sair o cheiro a mofo

Em meados de Setembro, estive em Montemor-o-Novo em trabalho e, numa das noites, fomos até Évora. Enquanto deambulávamos à procura de um sítio que não estivesse cheio, para jantarmos, por nós passavam os miúdos de capa negra e, atrás deles, os calouros. Eram as praxes. Jantámos e fomos até ao templo de Diana, onde cinco "veteranos" atazanavam uma dezena de miúdos, todos enfileirados e de cabeça baixa.

Aproximei-me. Os "veteranos" eram todos rapazes, pouco mais altos do que eu (sou pequena). O mais franzino de todos, gritava esganiçado para uma rapariga de gatas, no chão: "O que é que se diz, bicho?" E a rapariga, de cabeça baixa, respondia: "Ai, ai, ai." Confesso que o estômago se me revolveu e que estava pronta para interagir com ambos, mas fui travada pelo medo de ser filmada (aquilo estava a ser filmado) e de ir parar a uma qualquer rede social. Sobretudo porque o que me apeteceu dizer-lhe a ele, de chofre, foi: "Só consegues pôr uma miúda de gatas se for assim, não é?" e esta frase não seria a mais pedagógica para começar uma conversa sobre respeito e dignidade. Também me apeteceu ralhar com ela: "Não tens amor-próprio?"

Enfiei a viola no saco e fui a remoer todas as possíveis conversas com ambos, de volta a Montemor, sobre aquelas práticas bafientas, sobre aquelas roupas ridículas, que só evidenciam a pobreza (muitas vezes material) de quem as enverga, sobre os pequenos poderes, sobre a humilhação que pode acompanhar-nos o resto da vida, sobre a ideia de uma sexualidade machista e boçal (atenção, qualquer um pode estar de gatas, desde que queira, num contexto íntimo e seguro), sobre a hipocrisia das reitorias e direcções das escolas que permitem a continuidade destas práticas, etc.... Por isso, foi com alegria que editei o texto do psicólogo Luís Fernandes, As praxes universitárias e os doutores do bullying, que fala de tudo isto e muito mais.

É porque isto das praxes não é uma brincadeira de garotos, não é uma questão de integração dos que chegam, mas uma prática fascizante de pôr cada um no seu lugar. "O respeitinho é muito bonito." Sim, mas desde que não coíba o outro da sua liberdade e dignidade.

Diz Luís Fernandes que o importante é promover, junto dos alunos, o seu espírito crítico, "capacitá-lo para um exercício de cidadania plena, de defesa das suas opiniões, aprendendo a respeitar as dos outros". E acrescenta: "Estes alunos, hoje caloiros, tornar-se-ão rapidamente 'veteranos' e 'supremos' e poucos anos depois, serão os profissionais que estarão no mercado de trabalho, os professores, advogados, juízes, médicos, arquitetos, psicólogos ou até elementos de um futuro governo que irão decidir sobre as nossas vidas e precisam de ter formação a esse nível." É isso que queremos? É preciso que as instituições operem mudanças, abram janelas para deixar sair este cheiro a mofo.

E por falar em coisas do passado, ontem houve um casamento "real", com aspas porque não há monarquia e porque Maria Francisca não é sequer a primeira na linha de sucessão a seja o que for, já que a lei é do século XIX e nunca houve necessidade de lhe mexer. Ainda assim, satisfizemos a curiosidade dos leitores e fomos saber quem são os noivos, como estão os monárquicos, aparentemente de boa saúde, como foi preparada a cerimónia — do vestido ao copo d'água, e fomos até Mafra para estar com a "população", como lhe chama a mãe da noiva, e com a "realeza" que assistiu ao enlace.

Um regresso ao passado, a um país rural que dá vivas ao rei, que, no caso, não é mais que o "herdeiro presuntivo da coroa" (explicamos muito bem que família real temos no final deste texto); um clero que dá loas à monarquia e promove leituras como a primeira lida na cerimónia, pelo irmão mais novo de Maria Francisca, do Livro dos Provérbios (Pr 31,10-13, 19-20, 30-31), onde se enumeram as características da mulher que deve ser admirada pelo marido: virtuosa, trabalhadora, caridosa. Uma mulher que não tem de ser bela. "A graça é enganadora e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor é que será louvada", diz um dos versículos. Nem uma palavra sobre o marido, os seus deveres ou as suas obrigações.

O casamento é um contrato, sabemos, mas evoluímos e, por isso, este deve ser selado por outras razões que não a obtenção de títulos, terras ou propriedades (embora com a crise da habitação possamos pensar duas vezes sobre o assunto!). À partida é um contrato que fazemos por amor. Assim sendo, nada melhor do que pegar no Livro do Cântico dos Cânticos (Cânt 2, 8-10, 14, 16a; 8, 6-7) onde um casal se procura e se encontra. Deixo o início, maravilhoso, palavras antigas, tão antigas, que mostram como o amor é eterno, como deve fazer transbordar o nosso coração de cada vez que vemos a pessoa amada, alguém que é igual a nós em direitos e deveres. "Eis a voz do meu amado que me diz: 'Levanta-te, minha amada, formosa minha e vem. Mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. A tua voz é suave e o teu rosto encantador.' O meu amado é para mim e eu sou para ele. (...) O amor é forte como a morte e a paixão é violenta como o abismo." A Bíblia não é tão machista como pinta uma Igreja feita de homens sós.

Boa semana!