Papa Francisco pede fim da violência em Israel e na Palestina e reza pelas vítimas

O Papa Francisco pediu este domingo o fim dos ataques e da violência em Israel e Gaza, dizendo que o terrorismo e a guerra não resolvem os problemas, uma vez que só trazem mais sofrimento e morte para as pessoas inocentes.

“Acompanho com apreensão e tristeza o que está a acontecer em Israel”, disse o Papa durante o seu discurso semanal aos fiéis na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano. “Expresso a minha solidariedade para com os familiares das vítimas e rezo por todos aqueles que estão a viver horas de terror e angústia", disse ele.

No sábado, um ataque de homens armados palestinianos a cidades israelitas provocou a morte a pelo menos 300 israelitas. Mais de 300 palestinianos morreram na sequência do bombardeamento de retaliação de Israel.

“Deixemos que os ataques e as armas cessem, por favor, porque o terrorismo e a guerra não trazem soluções, mas apenas a morte e o sofrimento de muitas vidas inocentes. A guerra é uma derrota, apenas uma derrota. Rezemos pela paz em Israel e na Palestina", acrescentou.