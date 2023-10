Ataque russo a Kherson deixa 12 feridos, incluindo bebé de 9 meses

Nas últimas 24 horas, as forças russas levaram a cabo 59 ataques contra a região do Sul da Ucrânia. Kiev antecipa aumento dos bombardeamentos com a chegada do Inverno.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher de 27 anos e o seu bebé de 9 meses, num ataque russo à região de Kherson, no Sul da Ucrânia, este domingo. “A região de Kherson viveu outra noite terrível”, escreveu o governador Oleksandr Prokudin na aplicação de mensagens Telegram.

A mulher e o bebé foram hospitalizados com ferimentos moderados, disse Prokudin, acrescentando que um médico da Cruz Vermelha de 33 anos também ficou ferido. Várias casas e condutas de gás foram danificadas no ataque.

Nas últimas 24 horas, as forças russas realizaram 59 ataques em Kherson, disse a administração da região, incluindo 19 bombardeamentos na cidade de Kherson, o centro administrativo da região. As regiões de Zaporijjia e Kharkiv foram alvo de ataques russos.

A Rússia tem realizado com frequência ataques aéreos e bombardeamentos contra a Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala em Fevereiro de 2022. Ambos os lados negam ter civis como alvo, mas milhares de civis na Ucrânia foram mortos em ataques que atingiram áreas residenciais, bem como infra-estruturas energéticas, de defesa, portos e armazéns de cereais.

Com a chegada do Inverno, Kiev espera mesmo que se verifique um aumento do número de ataques aéreos por parte da Rússia com recurso a drones, tendo como alvos principais as instalações energéticas. Este domingo, o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, afirmou que os dados relativos a Setembro mostram que a utilização pela Rússia de drones kamikaze Shahed, de fabrico iraniano, irá ultrapassar os números verificados no ano passado.

“Este Outono e Inverno haverá um recorde em termos de número de drones Shahed. Mais de 500 foram utilizados em Setembro pela Rússia”, disse Ihnat numa entrevista à televisão nacional.

Ihnat comparou este número com a campanha de ataques aéreos da Rússia à Ucrânia no Inverno passado, quando, segundo ele, foram utilizados cerca de 1000 drones Shahed em seis meses.

Os ataques às instalações de energia no último Inverno danificaram uma parte significativa do sistema de energia da Ucrânia e obrigaram a maioria das cidades a racionar a electricidade e a água quente.