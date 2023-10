Cientistas portugueses descobrem novo alvo para combater infecções graves por fungos

Candida albicans é o nome do fungo no qual cientistas do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), da Universidade do Porto, se centraram para procurar um novo alvo que permita combater infecções fúngicas graves. E conseguiram. Esta descoberta já levou a um pedido de patente.

