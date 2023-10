Já alguma vez viu o sistema nervoso de uma estrela-do-mar?

São imagens que nos permitem ver uma parte invisível ao nosso olhar. Veja algumas das visões coloridas do mundo microscópico que entraram no concurso que “reconhece o melhor da imagem científica”.

A foto de um sistema nervoso fino numa pequena estrela-do-mar juvenil brilha num tom amarelo brilhante, azul, verde, roxo e rosa contra um fundo preto. A imagem do cristal de um medicamento tópico para o tratamento de verrugas parece um desenho pop-art de folhas coloridas. Um grão de pólen em germinação de uma glória-da-manhã, por sua vez, paira como um planeta amarelo e laranja pontiagudo.

As três imagens microscópicas estão entre as 640 fotografias de 38 países submetidas ao quarto Prémio Global de Imagem do Ano de Microscopia de Luz Científica, um concurso anual organizado pela Evident, sediada em Tóquio, fabricante de microscópios, videoscópios e outras tecnologias ópticas digitais utilizadas nas ciências da vida.

O concurso "reconhece o melhor da imagem científica a nível mundial" na esperança de "encorajar as pessoas de todo o mundo a olhar para as imagens científicas de uma nova forma, a apreciar a sua beleza e a partilhar imagens com outras pessoas", afirmaram os responsáveis da Evident num comunicado de imprensa.

A imagem vencedora da categoria Europa, Médio Oriente e África foi captada por Javier Ruperez, de Espanha. Mostra as pormenores de uma asa da borboleta Urania rhipheus. Esta imagem vencedora na categoria Ásia foi tirada por Jiao Li, da China. Revela estames da flor edelweiss, Leontopodium alpinum que foram digitalizados e reconstruídos em três dimensões utilizando microscopia confocal a laser. Esta imagem vencedora na categoria de ciência dos materiais foi tirada por Shyam Rathod, da Índia. Mostra o cristal de um medicamento tópico para o tratamento de verrugas. A imagem vencedora para as Américas foi captada por Igor Siwanowicz, dos Estados Unidos. A projeção com código de cores de profundidade mostra um grão de pólen em germinação de uma glória-da-manhã. A menção honrosa foi também atribuída a Liu Ruming, da China, que apanhou a imagem de pistilos de dente-de-leão que tinham sido recolhidos e transformados em amostras de lâminas.

A imagem da estrela-do-mar, tirada por Laurent Formery, foi a vencedora global do concurso.

"Adoro a microscopia e posso passar imenso tempo em frente do nosso microscópio confocal, mas as amostras muito boas com que tenho a sorte de trabalhar fazem realmente a diferença", afirmou Formery, um bolseiro de pós-doutoramento na Hopkins Marine Station da Universidade de Stanford, no comunicado. "Trabalho com invertebrados marinhos, em particular equinodermes (estrelas do mar, ouriços-do-mar e seus semelhantes).

"São animais belíssimos, com uma simetria quíntupla fascinante e esteticamente agradável, diferente de tudo o que existe no reino animal", afirmou. "Sabemos pouco sobre a forma como estes animais moldam o seu corpo quíntuplo, que é o tema da minha investigação. Os equinodermes, e os invertebrados marinhos em geral, são muitas vezes animais pouco conhecidos. Fico feliz por poder fotografá-los e ajudar a comunicar a beleza dos nossos oceanos e a importância de saber mais sobre eles e de os proteger".

A imagem do cristal de verruga, de Shyam Rathod, ganhou na categoria de ciência dos materiais. E o grão de pólen em germinação, captado por Igor Siwanowicz, foi a fotografia vencedora na categoria Américas.

Para ver todas as imagens, ler sobre as técnicas microscópicas utilizadas para as criar e descarregar imagens como papel de parede digital, vá a Olympus-LifeScience.com/IOTY