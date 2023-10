Uma inesquecível Viagem pelo Clima

Para os que lêem um relatório de trás para a frente na busca de uma conclusão, aos que atacam um livro pelo último capítulo ou aos que se satisfazem com um título minimamente apelativo, o resumo seria este: Foi ótimo, valeu a pena, inesquecível! Numa versão mais alargada: falo-vos da Viagem pelo Clima.

Relembrando o longínquo mês de abril do ano de 2023, e quase sem me dar conta, deparei-me com um processo de candidatura cujo prémio era dar um salto ao Dubai, local onde se realizará a COP28. Candidaturas só até amanhã, diziam. Os participantes deveriam gerir um orçamento em CLIMAS com parcimónia e contenção de forma a realizarem uma viagem da forma mais sustentável possível. Procura-se liderança, criatividade, responsabilidade, iniciativa e espírito de equipa. Critérios: 18 anos no mínimo, disponibilidade de 10 dias em setembro.

O que fiz foi partilhar essa informação com amigos jovens e amigos menos jovens, estes com descendentes mais jovens. Momentos depois, a curiosidade levou-me a eu próprio abrir o formulário e prencher a candidatura. Gosto por viagens tenho de sobra, mais um enorme respeito pelo ambiente, a vontade de conviver e a sempre presente long life learning.

O resto já se imagina. Comprometi-me.

Foto DR

Doze elementos selecionados, 3 equipas em competição e eu a ter reservar os tais 10 dias para uma viagem que ainda vai no início.

Mais ou menos ativismo, mais ou menos conhecimento, o certo é que todos sabemos o quão urgente é atuar em prol das alterações climáticas e fazer o nosso papel.

Uma jornada de consciencialização, partilha de conhecimento e, sobretudo, de escuta atenta, levar-nos-á ao contacto de idosos, jovens, autarquias ou ao cidadão comum com que nos cruzamos na rua, no mercado, nos transportes.

Passou-se um par de meses de preparação com horas de pesquisa, planeamento de alojamento e transporte, contactos com as mais diversas entidades, um bom apoio das autarquias parceiras e a máxima disponibilidade pela promotora desta viagem, a Get2C.

A 18 de setembro é dada a partida de Cascais, no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, com a promessa de ali regressarmos 10 dias depois. Paragens previstas em Gouveia, onde vamos dar voz às pessoas mais idosas, em Viana do Castelo, Portimão e Odemira, onde vamos explorar o Turismo Sustentável, em Vila Nova de Famalicão, onde nos espera uma manhã de renaturalização ripícola, e Faro, onde o desafio é preparar uma refeição comunitária com desperdício alimentar.

Uma jornada de consciencialização, partilha de conhecimento e, sobretudo, de escuta atenta, levar-nos-á ao contacto de idosos, jovens, autarquias ou ao cidadão comum com que nos cruzamos na rua, no mercado, nos transportes.

Tendo em conta que é uma competição, a avaliação é feita com o cruzamento de 4 vetores: o consumo de CO2, de água, de tempo e de dinheiro. Ainda assim, a verdade é que se juntarmos criatividade ao nosso desempenho e uma boa resposta aos desafios em cada município visitado, seremos TODOS vencedores.

No âmbito da economia circular na nossa bagagem levamos um objeto em 2a mão para troca. Mais trocas equivalem a pontuação bónus. Levamos também presentes os 17 ODS delineados pela ONU desde 2015… Com 2030 no horizonte. E muitas questões...

Foto DR

ODS, ONU todos sabemos do que se trata… Mas qual o melhor roteiro para a neutralidade carbónica? De que forma individualmente devemos contribuir? Qual a melhor narrativa? Discurso disruptivo ou catastrofista?

Que formas de moderar consumos de H2O, energia? O que é a pegada hídrica? Dessalinização? Quem não ouviu falar na seca, na floresta ameaçada ou no uso indevido dos solos? E qual o verdadeiro impacto dos incêndios, cheias, metano, gases de estufa?

Para onde vai o nosso lixo? Carvão, lítio, gás, qual escolher? Qual a evitar? Solar, eólica ou hídrica? Barragens sim ou não? Plástico sim ou não, não, não?

Os resíduos que não são de todo nada residuais… Quanto é o desperdício alimentar?

Avião ou navio? Podemos usar só bicicleta? Todos, todos, todos?

Turismo nunca mais? Só após a nossa viagem, claro…

Mobilidade suave, o que significa? Até onde vai o nosso conforto? Onde pára o comboio? Porque não conseguimos chegar à Europa em carril? Nem sequer a Gouveia?

O que é a COP? COP28? Onde fica o Dubai? Que mensagem levaremos lá? Sabemos o que são as Mini-COP a ter lugar em breve nas nossas escolas?

Agir é sempre deixar algo para trás, verdade? Mudar comportamentos para quê? O que é isso de sermos agentes de mudança? Em que ponto estamos? Ponto de não retorno? Copo meio cheio, copo meio vazio. As boas práticas atuais chegam? Não temos estudos suficientes? Hora de agir... Tem data? Educação e comportamento estarão de mãos dadas?

A mim parece-me fazer todo o sentido esta viagem pelo clima. Parece-me também que esta viagem não vai acabar aqui. Sinto um bom clima na equipa que me calhou - Água - com o Afonso, de 19 anos, a Vitória, de 23 anos, a Rafaela, de 27 anos e… eu, o Luís, de 61 anos.

Para os mais curiosos, admito que houve hesitação no título: 10 dias que abalaram o mundo, 10 dias a meter ÁGUA, viagens na minha terra ou simplesmente Viagem pelo Clima. Ficou este último...

A suivre.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.