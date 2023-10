Utentes de urgências fechadas vão continuar a ter de recorrer a outros hospitais

É a solução possível para a confusão que tomou conta das urgências hospitalares nos últimos dias, devido à recusa de muitos médicos em realizar mais horas extraordinárias além das 150 anuais definidas por lei: à semelhança do que já acontece nas urgências obstétricas há vários meses, os doentes de serviços que não estejam em condições de responder à procura serão encaminhados para outras unidades hospitalares.

É isso, aliás, que está já a acontecer. Agora, depois das reuniões que a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde manteve este sábado com as administrações hospitalares de todo o país, a ideia é criar uma rede provisória de urgências que consiga enfrentar o problema, coordenada por este organismo.

O objectivo é que os utentes saibam antecipadamente onde podem ou não ser assistidos. Nalguns casos, esta reorganização implica deslocarem-se dezenas de quilómetros.

Num comunicado emitido ao final deste sábado, a Direcção Executiva prefere não entrar em detalhes sobre a solução encontrada, limitando-se a enunciar alguns princípios vagos e genéricos. "As dificuldades em áreas geográficas específicas foram debatidas e foram elencadas respostas, nas especialidades com mais dificuldades, assegurando soluções consistentes para garantir equidade no acesso, em todo o país", diz o organismo gerido por Fernando Araújo.

A seguir, enumera as "dimensões consensualizadas ao longo do dia” nas reuniões com os hospitais, “com vista a garantir segurança, previsibilidade e equidade para os utentes”: "A articulação entre as diferentes unidades hospitalares, a interacção com o Centro de Atendimento de Doentes Urgentes/Instituto Nacional de Emergência Médica, bem como a linha telefónica SNS 24", “a coordenação integrada das decisões pela Direcção Executiva", e, por fim, a "transmissão da informação de forma adequada e as decisões técnicas harmonizadas e alinhadas entre todos os envolvidos”.

"As reuniões decorreram com tranquilidade e num espírito construtivo, no sentido de encontrar soluções, na defesa da segurança e da qualidade dos cuidados prestados aos doentes", explicou o director-executivo Fernando Araújo, que diz ter mantido conversações ao longo do dia com 150 pessoas, nalguns casos à distância e noutros presencialmente.

Para o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, trata-se de uma solução que, por não ser a ideal, deve perdurar o mínimo de tempo possível. Uma semana ou pouco mais, defende, porque no seu entender será impossível prolongar este tipo de funcionamento por meses, como nas urgências de Obstetrícia.

Até lá, acrescenta o mesmo administrador hospitalar, é tempo de o ministro da Saúde, que se encontra com os sindicatos médicos na semana que vem, dar sinais de boa-fé negocial que permitam retomar a normalidade nas urgências. "Essa responsabilidade não é nem dos hospitais nem da Direcção Executiva, é dele", insiste Xavier Barreto, que se mostra especialmente preocupado com unidades que deixaram de conseguir dar resposta aos doentes agudos, como a via verde coronária do Hospital de Santo André, em Leiria, encerrada durante este fim-de-semana. No caso dos acidentes vasculares cerebrais, ser transportado para outro lado pode ter consequências danosas, avisa.

Também preocupantes, assinala, são situações como as das urgências de Cirurgia Geral em Barcelos ou de Pediatria em Chaves, que vão ficar fechadas todo o mês de Outubro.