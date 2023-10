O Sara Ocidental e o Mundial de Futebol de 2030

No dia 27 de Fevereiro participei, com centenas de pessoas de todo o mundo, nas comemorações da proclamação unilateral da independência da República Árabe Sarauí Democrática, RASD, ou o Sara Ocidental. Foi nos campos de refugiados sarauís na Argélia, em Tindouf, onde também teve lugar a Maratona do Deserto que reúne atletas de vários países. Marrocos mantém uma ocupação, invasão e saque deste seu país vizinho, o Sara Ocidental. Esta ocupação é ilegal e viola o Direito Internacional. Não é reconhecida pela União Europeia, mas foi reconhecida pela América de Trump. A ONU não reconhece a soberania de Marrocos no Sara Ocidental. Este território continua a ser reconhecido pelas Nações Unidas como colónia espanhola por descolonizar. Os sarauís são perseguidos, torturados, presos e as mulheres agredidas. Este assunto é tabu em Marrocos, onde pronunciar as palavras Sara Ocidental equivale a uma ida para a prisão. Tal como Timor-Leste era a 27.ª província indonésia, o Sara é chamado, em Marrocos, a “Província do Sul”. Apesar de todos estes atropelos aos direitos humanos de todo um povo, Portugal e Espanha (a potência que deveria promover a descolonização!) vão organizar um campeonato de futebol com Marrocos. A minha sugestão é convidarem também a Rússia. Para que a vergonhosa figura que vão fazer seja ainda mais completa.

Augusto Lança, Sines

Videovigilância e o futuro da democracia

Não é preciso ter lido Foucault para compreender que a presente expansão dos sistemas de videovigilância nas nossas cidades constitui uma ameaça aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Trata-se de uma estratégia securitária cujo alcance vai muito além da suposta prevenção da criminalidade: o que temos aqui é um dispositivo de normalização de comportamentos. Quem sabe que está a ser vigiado, com efeito, adopta a máscara que se pretende que ele use. Por outras palavras: a simples observação de condutas é já uma forma de as dominar. Com a multiplicação exponencial das câmaras de televisão, é o próprio espaço urbano que se reterritorializa sob a figura sinistra de uma prisão de alta segurança. Nem o inventor do Panopticon (o cárcere ideal de Bentham) teria imaginado tal possibilidade: a generalização dos mecanismos panópticos enquanto instrumentos de controlo dos movimentos das populações (e não apenas dos reclusos). Pois bem. Que as pessoas estejam disponíveis para trocar a liberdade pela segurança, eis o que mais deve preocupar quem preza o futuro da democracia.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Uma solução modesta

O nosso Governo adora deitar areia para os nossos olhos. O PRR tem taxas de execução baixíssimas? Há uma crise da habitação? A transição climática vai-se atrasar? Experimentem dar subsídios directos aos proprietários, a fundo perdido parcial, sem as burocracias e as limitações do costume, apenas com a implicação de, findas as obras de recuperação, a habitação dever ter os novos níveis de exigência energética e ser destinada a arrendamento durante os próximos dez anos. Vão ver o problema da habitação resolvido em dois anos – e uma boa maquia do PRR esgotar-se num instantinho.

Pedro Gadanho, Lisboa

A legitimação da violência

Tanto se falou de antiviolência a propósito da agressão a um ministro. Bastou uns ativistas cortarem a 2.ª Circular e a Rua de São Bento e puff! A argumentação popular é espantosa: os ativistas bloquearam as vias e por isso podiam ser retirados. Já os automobilistas bloqueiam as vias aos transportes públicos e impedem o atravessamento seguro das vias aos peões. Fazem-no em desrespeito pela lei. Será que o uso da violência também é legítimo contra eles? Será que um guarda-freios pode vandalizar uma carrinha de entregas parada na linha? Será que um motorista de autocarro pode sair da paragem independentemente de lhe cederem a passagem (como manda a lei)? Será que um peão pode atirar pedras para atravessar uma passadeira? A resposta a estas perguntas reside nos esforços que a polícia tem feito para encontrar e deter os agressores. Agredir cidadãos na rua é um crime mais grave que desobediência civil, ou não?

André Teixeira, Mafra