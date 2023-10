Linz, a cidade austríaca onde o turismo não é óbvio

Não tem a magnificência de Viena nem a beleza barroca do berço de Mozart, Salzburgo. Linz fica a meio caminho entre as duas cidades e não é um destino óbvio quando se pensa em turismo na Áustria. É mesmo por isso que vale a pena descobri-la.

"Podemos dizer que houve uma nova cidade a brotar em 1979, quando decorreu a primeira edição do Ars Electronica Festival. A partir dessa data, Linz adicionou uma palavra ao seu vocabulário: futuro. Essa é a palavra que mais se ouve na cidade nas últimas décadas, o que não deixa de ser notável, perante o peso histórico e tenebroso do passado. E é o que acontece na primeira semana de Setembro quando, a meio caminho entre Viena e Salzburgo, entre a Europa e o mundo, recebe mais de 1500 artistas e participantes e mais de 80 mil visitantes", escreve o Amílcar Correia, que aproveitou a boleia do Ars Electronica para nos guiar por esta cidade sem pressa.

Todos os anos, ao longo de cinco dias, o Ars Electronica faz de Linz a capital europeia da cultura e arte digital, assente no triângulo arte-tecnologia-sociedade. Há exposições, conferências, concertos ou workshops, que se espalham pela cidade e ocupam alguns dos seus edifícios mais simbólicos. E depois há, sempre, a Linz convencional, "com igrejas e uma nova catedral, a maior do país, edifícios com história e bem conservados, o interior de vários quarteirões para descobrir", escreve o Amílcar. E acrescenta: "O facto de ser um centro de cultura contemporânea e de tecnologia de ponta faz dela um destino sui generis e recomendável. A atmosfera vibrante das ideias convive perfeitamente com a atmosfera relaxante de uma cidade sem pressa." Vamos conhecê-la?

Bom fim-de-semana e boas fugas!