Hamas dá início a uma nova operação contra Israel

O movimento islâmico Hamas lançou este sábado o maior ataque dos últimos anos contra o território israelita. O ataque combinou a entrada de homens armados que cruzaram a fronteira e o lançamento de dezenas de foguetes, que foram disparados a partir da Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já convocou uma reunião de emergência com as autoridades de segurança para discutir a situação e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, autorizou a convocatória de reservistas do exército. Na sequência dos ataques, o Estado israelita declarou Estado de Guerra.

Este episódio é o mais grave desde que Israel e o Hamas travaram uma guerra de dez dias em 2021. Os órgãos de comunicação israelitas relataram vários tiroteios entre os combatentes palestinianos e as forças de segurança das cidades do sul de Israel.

O líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início da operação numa declaração pública nos meios de comunicação social do Hamas, na qual apelou aos palestinianos de todo o mundo para que lutassem.

"Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação na Terra", disse, acrescentando que foram disparados cinco mil foguetes. Os disparos terão começado antes das 6h30 (4h30 em Lisboa).

Segundo os serviços de emergência, o ataque provocou a morte de uma mulher israelita. As equipas de emergência foram enviadas para as áreas ao redor da Faixa de Gaza para socorrer as restantes vítimas.

"Vários terroristas infiltraram-se no território israelita a partir da Faixa de Gaza", pode ler-se num comunicado divulgado pela força militar israelita. A mesma fonte refere que a população na região recebeu indicações para permanecer em casa. As sirenes de alerta soaram em várias cidades do território israelita.

Órgãos de comunicação social de Israel relatam que homens armados atacaram a população da cidade de Sderot, no Sul de Israel, e que vários cidadãos foram feitos prisioneiros.

Um grupo que representa os reservistas militares israelitas, que anteriormente tinha decidido não frequentar as formações em forma de protesto contra as acções do Governo, pediu aos reservistas para se apresentarem ao serviço.

O ataque aconteceu um dia depois de Israel assinalar o 50º aniversário da guerra de 1973, na qual foi derrotado, depois de um ataque surpresa da Síria e do Egipto.