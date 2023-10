A cronologia do conflito em Gaza

Os principais momentos do conflito entre palestinianos e israelitas, 18 anos depois de as forças militares de Israel terem saído da pequena faixa de território.

O Hamas lançou na madrugada deste sábado o seu maior ataque a Israel em anos, disparando milhares de rockets a partir de Gaza e enviando combatentes para o outro lado da fronteira. Israel afirma estar em estado de guerra e lançou os seus próprios ataques contra alvos do Hamas em Gaza, com os meios de comunicação social israelitas a relatarem tiroteios entre bandos de combatentes palestinianos e forças de segurança no Sul de Israel.

A cronologia que se segue, que começa com a retirada de Israel da Faixa de Gaza em 2005, descreve em pormenor os principais momentos do conflito entre Israel e os grupos palestinianos no aglomerado costeiro, onde vivem 2,3 milhões de pessoas.

Agosto de 2005 - As forças israelitas retiram unilateralmente de Gaza 38 anos depois de terem capturado a pequena faixa de território ao Egipto na guerra dos Seis Dias, abandonando os colonatos e deixando o enclave sob o controlo da Autoridade Palestiniana.

25 de Janeiro de 2006 - O grupo islamista Hamas obtém a maioria dos lugares nas eleições legislativas palestinianas. Israel e os Estados Unidos cortam a ajuda aos palestinianos porque o Hamas recusa renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel.

25 de Junho de 2006 - Militantes do Hamas capturam Gilad Shalit, um recruta do exército israelita, num ataque transfronteiriço a partir de Gaza, o que dá origem a ataques aéreos e incursões israelitas. Shalit é finalmente libertado, mais de cinco anos depois, numa troca de prisioneiros.

14 de Junho de 2007 - O Hamas assume o controlo de Gaza numa breve guerra civil, expulsando as forças da Fatah leais ao presidente palestiniano Mahmoud Abbas, que se encontra na Cisjordânia.

27 de Dezembro de 2008 - Israel lança uma ofensiva militar de 22 dias em Gaza, depois de os palestinianos terem disparado rockets contra a cidade de Sderot, no Sul de Israel. Cerca de 1400 palestinianos e 13 israelitas são mortos antes de ser acordado um cessar-fogo.

14 de Novembro de 2012 - Israel mata o chefe do estado-maior militar do Hamas, Ahmad Jabari. Seguem-se oito dias de disparos de rockets por militantes palestinianos e ataques aéreos israelitas.

Foto Gaza, 2014 AMMAR AWAD/Reuters

Julho-Agosto de 2014 - O rapto e a morte de três adolescentes israelitas pelo Hamas conduzem a uma guerra de sete semanas em que mais de 2100 palestinianos são mortos em Gaza e 73 israelitas são dados como mortos, 67 dos quais militares.

Março de 2018 - Começam os protestos palestinianos na fronteira vedada de Gaza com Israel. As tropas israelitas abrem fogo para manter os manifestantes afastados. Mais de 170 palestinianos são mortos em vários meses de protestos, que também provocam combates entre o Hamas e as forças israelitas.

Maio de 2021 - Depois de semanas de tensão durante o mês do Ramadão, centenas de palestinianos são feridos em confrontos com as forças de segurança israelitas no complexo de Al-Aqsa em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do islão. Depois de ter exigido a Israel que retirasse as forças de segurança do recinto, o Hamas lança um ataque de rockets de Gaza contra Israel. Israel responde com ataques aéreos em Gaza. Os combates prolongam-se por 11 dias, matando pelo menos 250 pessoas em Gaza e 13 em Israel.

Agosto de 2022 - Pelo menos 44 pessoas, incluindo 15 crianças, são mortas em três dias de violência que começam quando ataques aéreos israelitas atingem um comandante da Jihad Islâmica. Israel afirma que os ataques foram uma operação preventiva contra um ataque iminente do movimento militante apoiado pelo Irão, visando comandantes e depósitos de armas. Em resposta, a Jihad Islâmica dispara mais de mil rockets contra Israel. O sistema de defesa aérea israelita Cúpula de Ferro evita quaisquer danos graves ou vítimas.

Foto Funeral em Agosto de 2022 de rapaz palestiniano MOHAMMED SALEM/Reuters

Janeiro de 2023 - A Jihad Islâmica em Gaza dispara dois foguetes contra Israel depois de as tropas israelitas terem invadido um campo de refugiados e matado sete atiradores palestinianos e dois civis. Os rockets fazem soar o alarme nas comunidades israelitas próximas da fronteira, mas não causam vítimas. Israel responde com ataques aéreos a Gaza.

Outubro de 2023 - O Hamas lança o maior ataque contra Israel em anos a partir da Faixa de Gaza, com um assalto surpresa que combina militantes armados que atravessam a fronteira com uma forte barragem de rockets. A Jihad Islâmica afirma que os seus combatentes se juntaram ao ataque. Os militares israelitas afirmam estar em estado de guerra, efectuando ataques contra o Hamas em Gaza e convocando reservistas.