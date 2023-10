Medina ouve alerta de Centeno e faz OE com base num crescimento mais baixo

Com a generalidade dos indicadores a apontar para uma travagem a fundo da economia portuguesa durante a segunda metade deste ano, o Governo viu-se forçado, na proposta de Orçamento do Estado que está a preparar e que irá entregar na próxima terça-feira, a apontar para um crescimento da economia mais modesto em 2024 do que aquele com que estava a contar anteriormente. Ainda assim, aproveitando o facto de o excedente deste ano lhe dar um melhor ponto de partida, irá continuar a ter como meta um saldo orçamental próximo de zero no próximo ano.

