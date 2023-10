Urgências: Direcção Executiva do SNS vai reunir-se com todos os hospitais

A situação parece estar a tornar-se cada vez mais complicada, com hospitais, de norte a sul do país, a registarem limitações nas urgências em várias especialidades devido à entrega, por parte dos médicos, de minutas para não realizaram mais horas extraordinárias além das 150 anuais definidas por lei. Este sábado, a Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) vai reunir-se com os hospitais para fazer um ponto da situação.

Vão ser “múltiplas reuniões, com todos os hospitais do país, no sentido de avaliar as condições de funcionamento dos serviços de urgência e o funcionamento em rede do SNS”, adiantou ao PÚBLICO a DE-SNS, liderada por Fernando Araújo, em resposta enviada por email.

Não foi possível, até ao momento, ter dados oficiais sobre o número de minutas entregues. A última contabilidade da Federação Nacional dos Médicos, feita na quarta-feira passada, apontava para que mais de 2 mil médicos que já entregaram minutas para a não realização de mais horas extras além das obrigatórias por lei.

Como o PÚBLICO noticiou, nos primeiros oito meses deste ano, os médicos já realizaram mais de 4,3 milhões de horas extraordinárias. A este número, juntam-se ainda 3,2 milhões horas contratadas pelo SNS a médicos em prestação de serviços.

Perante a recusa de realização de mais horas extras, são vários os hospitais que estão a registar limitações na capacidade de constituírem escalas para as urgências, nomeadamente em especialidades como medicina interna, cirurgia, ginecologia/obstetrícia e pediatria.

Sem médicos para ter equipas em número suficiente para cumprir o regulamentado pela Ordem dos Médicos em algumas especialidades, há hospitais que estão a encaminhar doentes para outras unidades por não conseguirem dar resposta. Nomeadamente pedindo aos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o desvio de doentes encaminhados por ambulância para outros hospitais onde possam ser atendidos.

Mas essa situação, assim como o recurso directo por parte dos doentes, começa a pressionar as urgências de outras unidades de saúde. Esta sexta-feira, o Hospital de Santa Maria anunciou que activou o plano de contingência e que só vai atender doentes encaminhados pelo CODU ou pela Linha SNS24 (808 24 24 24).

“Peço às pessoas que não venham à urgência pelo seu pé. Devem ir ao hospital da sua área de residência. Se não vierem referenciadas de outros hospitais ou pelo CODU, não vão ser atendidas. Só vamos admitir doentes que venham referenciados", disse João Gouveia, director do serviço de urgência, ao PÚBLICO.

A entrada em plano de contingência, explicou em conferência de imprensa, tem como objectivo assegurar a capacidade do hospital em responder aos casos emergentes e urgentes, numa situação em que as urgências estão cada vez mais pressionadas pelo aumento da procura. Na segunda-feira, referiu, registaram-se mais de 700 episódios de urgência, dos quais mais de 300 eram doentes foram da área de influência do hospital.

Procura a aumentar

Por volta das 16h20, numa consulta aos tempos de espera da urgência geral, disponíveis no Portal do SNS, o Hospital de Santa Maria registava 39 doentes triados com pulseira amarela e com um tempo médios de espera de 3h33. Segundo a Triagem de Manchester, estes são doentes classificados como urgentes e que devem ser vistos por um clínico no espaço de uma hora.

Os tempos apresentados no Portal do SNS “referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número apresentado ilustra o número de pessoas que se encontram actualmente a aguardar atendimento, após triagem”, explica-se no site.

O PÚBLICO tinha feito uma consulta idêntica pelas 12h30. Nessa altura, já triados mas a aguardar por serem vistos por um médico, estavam 22 doentes com pulseira amarela e o tempo de espera médio então estimado era inferior a duas horas. O que mostra a evolução e a pressão que está a recair sobre a urgência de um dos maiores hospitais do país.

A mesma consulta, nestes dois períodos de tempo, feita em relação aos tempos de espera de urgências de outros hospitais do país. A meio da tarde, na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Hospital de Loures tinha 35 doentes com pulseira amarela e um tempo médio de espera de 2h40, quando às 12h30 era 25 doentes e uma espera de uma hora. As outras restantes unidades consultadas pelo PÚBLICO apresentavam números muito inferiores de doentes triados e tempos médios de espera dentro ou pouco acima do recomendado.

A norte, dos dados consultados, era o Hospital de São João que registava o maior número de doentes triados com pulseira amarela. Pelas 16h15 eram 36 doentes e um tempo médio de espera de 1h20. Ao final da manhã, os dados mostravam 28 doentes com pulseira amarela. Nessa altura, a espera estimada rondava uma hora.