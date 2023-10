Português continua entre as disciplinas com mais pedidos de professores

Português volta a ser uma das disciplinas com mais necessidades de substituição de professores. É o terceiro grupo com mais colocações (31) para esse efeito na sexta reserva de recrutamento, cujos resultados foram divulgados nesta sexta-feira.

Em primeiro lugar continua o grupo dos professores do 1.º ciclo (143), seguido pelo da Pré-Escolar (54). No total foram colocados 438 docentes (433 a contrato e cinco do quadro), um número que tem estado em queda nas últimas semanas. Na semana passada tinham sido colocados 726.

Ao contrário do que tem feito, o Ministério da Educação (ME) não respondeu, esta sexta-feira, às perguntas do PÚBLICO quanto ao número de pedidos de horários apresentados pelas escolas. Sem essa informação não é possível determinar se houve um aumento dos pedidos feitos pelas escolas, que não teve resposta neste concurso nacional que se repete todas as semanas. Ou se as necessidades apresentadas pelas escolas também estão em queda, como também tem vindo a acontecer.

Na semana passada, por exemplo, registaram-se 1222 pedidos contra os quase dois mil apresentados para a reserva de recrutamento anterior. Os horários que ficam vagos neste concurso passam logo de seguida para a contratação de escola, onde os professores à procura de um lugar respondem directamente às ofertas publicitadas pelos estabelecimentos de ensino.

Nesta última semana, 117 docentes foram retirados das listas da reserva de recrutamento precisamente por terem aceitado um lugar em contratação de escola. Segundo a informação disponibilizada no blog de Arlindo Ferreira, especialista em estatísticas da educação, esta quarta-feira estavam em contratação de escola 779 horários.

Os grupos com mais pedidos de professores eram os de Educação Especial (73) e, de novo, Português (71). E quase metade (337) das necessidades reportadas eram de escolas do distrito de Lisboa.

Entre os grupos com mais professores ainda por colocar nas reservas de recrutamento figuram os da Educação Pré-escolar (3650), 1.º Ciclo (2937) e Educação Física (3097). Estas são também as áreas com mais professores disponíveis no concurso de contratação inicial, destinada apenas a contratados e cujos resultados são conhecidos em Agosto. Quem não fica colocado passa para as reservas de recrutamento.

Para o 1.º ciclo estavam ordenados 8455 candidatos, o Pré-Escolar contava com 8455 e Educação Física com 5743.

Na situação oposta, com menos candidatos disponíveis neste momento, estão os grupos de Informática (11), Geografia (498) e História (821). Das áreas com maior dimensão no 3.º ciclo e secundário, estas duas últimas disciplinas eram também as que, à partida, tinham menos professores disponíveis: 498 e 821, respectivamente.

Entre os docentes do quadro subsistem cerca de 50 nas listas das reservas de recrutamento por não lhes ter sido atribuído, até agora, tempo de aulas. Nesta situação estão em maioria os docentes de Educação Visual e Tecnológica (2.º ciclo) e Educação Tecnológica (3.º ciclo). É ainda o resultado da reforma curricular introduzida por Nuno Crato que reduziu o número de professores necessários para assegurarem estas duas disciplinas.