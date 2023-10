“Não há tempo a perder”

Nos últimos dias, Portugal tem sido palco de uma realidade inaudita no sector da saúde. Após a covid-19, também no nosso país se verificou o fenómeno conhecido nos EUA como “The Great Resignation”, depauperando o SNS dos recursos necessários para manter os Serviços de Urgência abertos.

Mais recente, o fracasso das negociações conhecidas e o diálogo autoritário por parte do Governo foram a pedrada no charco que juntou, como nunca, milhares de médicos. Como é óbvio, para além dos elogios e das frases de apoio, a controvérsia acompanha estas medidas. Mas é importante perceber uma coisa: não se trata de uma luta nem de um “quiet quitting”. Os médicos estão apenas a cumprir a lei. E avisaram várias vezes que o fariam.

Nunca fomos levados a sério. E muitos já passaram as mil horas extras e estão exaustos. Normal, e esta atitude deveria ser de louvar. Pela sua saúde e das dos doentes.

Neste momento, os médicos estão a recusar 70 euros por hora, muito acima do que ganhavam antes por hora extra, pelo que dinheiro por si só não é o motivo por detrás de tudo isto. O resultado está à vista: urgências a fechar ou a meio gás. Os problemas vão afectar transversalmente toda a natureza humana: desde a sua gestação até aos mais idosos. E, se o impasse se mantiver, o que aí vem será muito pior.

A procura pelo cuidado centrado no doente e de optimizar o valor em saúde é uma viagem bonita e efectivamente importante para uma medicina moderna, mas muitas vezes tem como gasóleo, motor e as próprias rodas o trabalho, o suor e a saúde física e mental dos médicos, bem como de outras profissões ligadas à saúde.

Quem gere a prestação de cuidados de saúde esquece-se de que uma das bases para atingir esse objectivo é a presença de profissionais motivados, colaborantes na estratégia, mas com saúde.

É importante que quem nos governa perceba que este movimento não irá parar sem uma negociação séria, célere e com medidas concretas. Ideias absurdas como aumentar as horas obrigatórias para 250 têm de ser cortadas imediatamente.

Mas o problema no nosso SNS vai muito além da urgência. A maioria dos exames e consultas ainda é feito com razoável tempo de espera à custa de muito trabalho extra, que maioritariamente não é pago. Este assunto fica esquecido, porque não provoca a mesma agitação que uma porta de urgência fechada.

Apesar de continuarmos a dizer que temos de mudar o mindset dos doentes de que a urgência é sempre a primeira solução, a verdade é que pouco fazemos para alterar esse paradigma: continuamos sem soluções de acesso fácil dos doentes mais exacerbadores a cuidado médico, os serviços de telemonitorização mantêm-se com baixa implantação, sem falar do crónico problema de falta de médicos de medicina geral e familiar.

Até nos Estados Unidos, que não é um grande exemplo, o pagamento aos prestadores já leva em consideração a aposta no cuidado em ambulatório. A maioria dos estudos confirmam que isso resulta em grandes benefícios para todos os stakeholders. Fica para o próximo, pensam os governantes. Mas, mesmo que isto já começasse amanhã a funcionar como deveria ser, é preciso manter as urgências abertas, dia e noite, sem cessar. E sem médicos para completar as escalas, o que vê um doente realmente urgente ao chegar à porta? Um papel a informar para ir a outro local. Pode ser que consiga lá chegar.

Não há tempo a perder, Sr. primeiro-ministro e Sr. ministro da Saúde. Acreditem ou não, isto é mesmo responsabilidade vossa.



João Cravo

Pneumologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga

Activistas não usam carro?

Alguns elementos activistas, todos eles “garotos”, pertencentes ao movimento Climáximo, resolveram esta semana, em forma de protesto — de quê, e para quê? — bloquear o trânsito num dos sentidos da Segunda Circular, em Lisboa, e cortaram o trânsito numa das artérias da capital, mais concretamente a Rua de São Bento. Manifestações em prol da defesa do meio ambiente. Mas sejamos sérios: será que esses mesmos “garotos”, tão preocupados com as actividades da GALP e da EDP, não utilizam veículos nas suas deslocações diárias e não têm necessidade de se servirem da EDP?

Mário da Silva Jesus

Odivelas

Arrendamentos a prazo

(...) Se é verdade que, por exemplo no ano passado, os aumentos de renda foram inferiores ao previsto no Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), os aumentos de ordenados também o foram. Na minha opinião, todos os contratos de arrendamento urbano deveriam ser por um ano, automaticamente renovados com as rendas em vigor, apenas com as alterações do NRAU, como hoje só acontece para inquilinos com mais de 65 anos (sejam ricos ou pobres). Não ficará tudo resolvido com esta proposta, mas dá-se um passo com algum significado.

Carlos Anjos

Lisboa