Quinta da Manoella é o Douro geração Z

Mesmo mostrando os registos históricos que existe desde 1830, bem se poderá dizer que a Quinta da Manoella representa para o Douro a geração Z, símbolo da modernidade e abertura ao mundo. São vivências diferentes, já se sabe, mas se a sociologia compartimenta as gerações segundo as suas atitudes, comportamentos e expectativas, há também um velho e um novo Douro, o da história e dos vinhos do Porto e o da modernidade e dos DOC Douro.