Entrevistas com Salman Rushdie e o Booker Shehan Karunatilaka. E o folclore agitador de Rodrigo Cuevas

Está a escrever sobre o que lhe aconteceu em Agosto de 2022 – quando foi esfaqueado por um extremista religioso. Um atentado que o deixou cego de um olho e com movimentos limitados num braço. Sobre ele não quer agora falar. Agora, é hora de falar de Cidade da Vitória, o novo romance de Salman Rushdie.

Publicado no mundo anglo-saxónico no início deste ano e em Portugal em Setembro, Cidade da Vitória é uma espécie de regresso do escritor indo-britânico ao universo de Os Filhos da Meia-Noite (1981) ou Os Versículos Satânicos (1988).

"A sátira é a arte que nasce do cepticismo, da recusa em aceitar que os poderosos se valorizem a si mesmos. Cidade da Vitória tem alguns elementos alegóricos, sim, mas, para mim, a alegria da sua criação está na construção (espero eu) de um mundo coerente e plenamente realizado, contendo tanto a riqueza como a pobreza da humanidade, que é comum a todos os tempos e não precisa de alegoria", diz Rushdie a Isabel Lucas.

As Sete Luas de Maali Almeida é um romance audaz onde se dissolvem os limites de vários géneros. Com ele, o cingalês Shehan Karunatilaka venceu o Booker, o mais importante prémio literário da língua inglesa. Nele, a guerra civil do Sri Lanka (1983-2009) é pano de fundo. "Cresci com checkpoints, bombas na cidade, assassinatos. Mas fingíamos que a guerra estava a acontecer algures, como se fosse num outro país", contou Karunatilaka numa entrevista, em Lisboa, a José Riço Direitinho, que publicaremos online nos próximos dias.

Guerra do Golfo, os Nirvana, o Windows 95 a tilintar nos gigantescos monitores da época, o ubíquo Baywatch. Falamos dos anos 1990, pois claro, a "década do pré-pós-tudo", como lhe chama James Brooke-Smith, autor de Os Delirantes Anos 90. "Os anos 90 foram um bom elemento de ligação entre o mundo relativamente familiar do século XX e este mundo do século XXI em que muitos dos nossos pressupostos básicos sobre cultura, política e o mundo foram baralhados", declarou na conversa com Ana Maria Henriques. O autor elege ainda dez coisas que pode não saber sobre os anos 90.

Nascido em Oviedo há 38 anos e habitante em remotas povoações das Astúrias, Rodrigo Cuevas define-se como "um agitador folclórico". Frequentador empenhado de bailes e romarias, diz-se seduzido pela "parte comunitária e colectiva", mas também pelo "estado muito agradecido, muito celebrativo e muito presencial" que acontece nestas ocasiões. "Nessas alturas, estamos muito dentro do momento; o passado não é tão importante, vive-se muito o presente. Não importa muito o que veio antes nem o que virá depois", revelou a Gonçalo Frota, que dá quatro estrelas e meia ao novo álbum Manual de Romería.

Bantu é a nova criação de Victor Hugo Pontes, coreógrafo a celebrar 20 anos de carreira. Quer promover o encontro entre bailarinos portugueses e moçambicanos e levá-lo, num "gesto político", aos teatros nacionais. Bantu está até domingo no Teatro Nacional São João, no Porto, depois partirá para outros palcos. A entrevista é de Pedro Manuel Magalhães, as fotografias de Paulo Pimenta.

As obras de Teresa Solar expostas na Kunsthalle Lissabon, em Lisboa, convocam ligações entre universos e materiais estranhos. Laranjas, amarelos e vermelhos dominam Vida na Superfície. "O silêncio da cerâmica é uma metáfora do silêncio da própria terra. É difícil comunicar com esta superfície de onde vimos"​, confessou a artista espanhola a Luísa Soares de Oliveira.

E há mais neste Ípsilon. No cinema, Orlando, a Minha Biografia Política, as quatro curtas de Wes Anderson para a Netflix, e A Bela América. Na música, Expresso Transatlântico, Rita Braga, Riça e Wilco. E elogiamos o novo livro de Karina Sainz Borgo.

Boas leituras!

