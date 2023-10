Max Verstappen a acelerar rumo ao "tri"

Ao final da tarde de sábado, é muito provável que Max Verstappen esteja a festejar o terceiro título mundial de Fórmula 1 consecutivo. O piloto da Red Bull precisa somente de três pontos, que correspondem a um sexto lugar na corrida sprint prevista para o Grande Prémio do Qatar. Isto para não depender de terceiros. E se não for à primeira tentativa, no domingo, na corrida principal no circuito de Lusail, o neerlandês volta a ter uma oportunidade de ouro para fechar as contas, ainda com cinco provas para terminar a época.

No futebol português, o primeiro dos candidatos ao título a entrar em campo é o Benfica. No sábado à noite (20h30, SportTV), os "encarnados" visitam um Estoril agora comandado por Vasco Seabra, depois da rescisão de Álvaro Pacheco. Como irão reagir à derrota na Liga dos Campeões, em Milão, é a questão que se coloca, sendo certo que, em caso de triunfo, assumem provisoriamente a liderança do campeonato.

No domingo, é a vez de FC Porto e Sporting entrarem em cena, ambos também com a missão de corrigirem os resultados do meio da semana nas provas europeias. Os "dragões" recebem um Portimonense (18h, SPTV) que chegou a complicar a vida ao Benfica e vão procurar emendar a mão depois do desaire no clássico; os "leões" jogam também em casa, diante de um Arouca (20h30, SPTV) que não ganha desde a primeira jornada, apesar de ter mostrado atributos no arranque da época.

Em França, a selecção portuguesa de râguebi encerrará a participação no Campeonato do Mundo de 2023, com um embate diante das Fiji. As boas prestações frente a País de Gales, Geórgia e Austrália renderam um empate, o primeiro de sempre de Portugal num Mundial, e não há nada a perder neste jogo de despedida (20h, domingo, SPTV), em que o favoritismo penderá inteiramente para lado fijiano.

