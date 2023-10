Polícia encontra corpos dos suspeitos do homicídio de três médicos no Rio de Janeiro

As polícias civil e militar brasileiras encontraram esta sexta-feira quatro corpos que serão dos suspeitos de terem assassinado a tiro no dia anterior três médicos num quiosque da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com investigadores, os cadáveres dos suspeitos estavam em dois pontos distintos da zona Oeste — no Bairro Gardénia Azul foi encontrado um corpo no porta-bagagens de um carro, já nas proximidades do centro de convenções Riocentro, e outros três estavam noutro veículo.

A informação da denúncia à polícia foi que os mortos seriam integrantes de uma organização criminosa da Gardénia Azul, com os nomes Ryan, Preto Foso, BMW e Phillip Motta Pereira, “o Lesk”. Serão realizados exames periciais para confirmar as identidades.

A polícia está a investigar se foram mortos porque teriam confundido o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26 anos, acusado pelo Ministério Público estadual de integrar a milícia de Rio das Pedras. Milicianos são criminosos que exploram o comércio local e cobram taxas de segurança ilegais, sob coacção.

Além da fisionomia semelhante, Taillon mora num apartamento localizado a 220 metros do quiosque Nana 2, onde ocorreu o crime, na orla da Barra da Tijuca. Taillon conseguiu a liberdade condicional no dia 26 de Setembro.

As autoridades investigam também se a organização criminal Comando Vermelho matou os “narcomilicianos” envolvidos no assassinato dos médicos após terem conhecimento de que eles dispararam sobre inocentes e o caso ganhar repercussão nacional.

A chamada “narcomilícia” surgiu a partir de 2021, quando houve uma ruptura interna na milícia da região. Enfraquecido, o miliciano “Lesk” procurou o apoio dos traficantes da Cidade de Deus, na zona Oeste.

Uma aliança foi então firmada entre os ex-integrantes da milícia e o tráfico, gerando o que a polícia chama “narcomilícia” na Gardénia, com a liderança tanto de milicianos locais como de traficantes da facção do Comando Vermelho. Os traficantes têm os complexos da Penha e do Alemão como base principal.

Logo após efectuarem os disparos contra os médicos, os criminosos teriam fugido para o Bairro Cidade de Deus. A polícia investiga se um “tribunal do tráfico” foi montado na Penha, determinando a morte dos envolvidos. Segundo um investigador, o objectivo dos traficantes seria evitar operações policiais em favelas da facção. O caso está sob investigação.

O crime aconteceu por volta da 1h00 (5h00 em Portugal continental), em frente ao Windsor Hotel, área nobre do bairro. Toda a acção durou 27 segundos exactos e foi registada por câmaras de segurança.

No vídeo, os quatro médicos aparecem sentados numa mesa do quiosque quando três homens, vestidos com roupas pretas, saíram de um carro branco parado do outro lado da via e começaram a disparar sobre o grupo. Após balearem os quatro ocupantes da mesa, os criminosos correram de volta para o veículo e fugiram sem nada roubar.

As imagens mostram também que outros clientes do quiosque testemunharam o ataque e fugiram a correr para não serem feridos. Uma testemunha que estava no quiosque e prestou depoimento afirmou que não houve anúncio do assalto antes dos disparos.

Os telemóveis dos médicos foram apreendidos para serem submetidos a perícia, não tendo sido divulgado se alguma das vítimas tinha sofrido alguma ameaça prévia.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo